「漫遊時間軌跡」 新思惟跨越二十收藏展

記者鍾和風/高雄報導

新思惟人文空間自2004年成立以來，持續推動藝術展覽，從國內外藝術名家到新銳創作者，累積了跨越二十年的精彩收藏。今（115年)以「漫遊時間軌跡」為題，回溯與藝術在時間流轉中的痕跡，邀請對藝術有興趣，並且想回顧過往的美好時光記憶的觀眾，一同穿越歲月的美學旅程。

許正吉董事長與「漫遊時間軌跡」~新思惟收藏展展出畫作合影。(圖／鍾和風)

此次展覽精選十一位藝術家的作品，包括吳昊、吳金原、蔣安、陳艷淑、蘇信義、許翠華林子超、蔡獻友、張郁湘、陳卉穎、John & Fish。每位藝術家的創作都像是時間的見證者，透過花卉的盛放與凋零、城市的變遷、個人情感的轉折，留下獨特的軌跡。

「漫遊時間軌跡」~新思惟收藏展作品。(圖／鍾和風)

吳昊作品以抽象色彩與層層疊加的筆觸呈現時間的流動感，像是記錄瞬間光影的累積，每一筆都是時間的痕跡，讓觀者感受到生命片刻的延展；吳金原特色以城市景觀或街道建築作為創作素材，他的畫作如同時間的日誌，捕捉城市變遷與人文風景的累積印記；蔣安的水墨創作多用重複元素與線條紀錄個人情感與生命歷程，每層疊加的筆觸都象徵生活中不同時間段的累積；陳艷淑擅長以異地風景和旅行記憶為靈感，將不同地點的光影與色彩凝固於畫布中，讓觀者在作品中穿越時空，感受時間與記憶交織的軌跡；蘇信義擅於以人物或生活場景為主題，捕捉瞬間日常的變化，像是為時間設計的視覺記錄，呈現生活流逝歷程；許翠華作品常融入自身體驗到的文化與旅行經驗，將不同時間、不同地點的感受透過花卉濃縮於畫面，呈現時間在空間中的流動。

林子超的作品以極其細緻的筆法刻畫自然景觀，將大自然的生命軌跡轉化為療癒力量，透過創作呈現時間在環境脈絡中的軌跡；蔡獻友常以「山水」作為精神母題，並非再現自然景觀，而是透過筆觸、墨色濃淡與留白，回應內在感知與時間流動；張郁湘透過版畫與平面創作中，材質與技法的層次感如同時間的紋理，每一幅作品都像是在述說生命歷程中重要的瞬間；陳卉穎她的水墨與工筆作品透過細緻筆法將自然景物或日常生活凝固，呈現時間在自然與生命中的痕跡；John & Fish 專注「光影、構圖、自然氛圍」，呈現出如同「鳥類油畫」的視覺效果，在生物的觀看上也能額外體驗時間的流逝，呈現方式給人一種油畫質感，而不只是一般照片的寫實感。他們的作品不只是美的展示，也帶有對大自然、對生態的熱愛 —，並激發對環境保育的關注。

透過跨時代的對話，從富有歷史的年代到現代感受多元的作品，呈現不同年份的創作語彙，觀展如同走在漫遊時間軌跡上，更是像再翻閱一部視覺日記。每一件作品，都是時光中留存的片刻，邀請觀眾前往觀展並好好停下腳步，感受時間如何在我們身邊流淌。

展覽於今(23日)下午於新思惟人文空間舉辦開幕茶會，邀請大家共同重溫細品典藏作品，一同走入這11位藝術家筆下的創作世界，不同年代的創作構思，時空交織出一場富有生命力，具時間軌跡代表性的收藏展。

「漫遊時間軌跡」~新思惟收藏展

藝術家∣ 吳昊 吳金原 蔣安 陳艷淑 蘇信義 許翠華

林子超 蔡獻友 張郁湘 陳卉穎 John & Fish

展期∣ 2026.01.17~2026.03.28

展場∣新思惟人文空間(高雄市三民區河堤路298號2樓)

開放時間∣週二~週六 10:00-18:30

聯絡人 新思惟人文空間 林宥薰 07-3452699