漫遊百年僑鄉 走進王慶雲洋樓體驗後浦風華

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺南生活美學館攜手金門王慶雲洋樓，12月6日舉辦「百大文化基地—百年風華·金門後浦洋樓走讀工作坊」，透過換裝的沉浸式體驗，「參觀者」變成「參與者」，結合街區文化導覽與解說，讓學員們感受僑鄉文化的歷史風華。

王慶雲洋樓建於1934年，是金門後浦街區具代表性的南洋風格建築，融合五腳基、鐵鑄窗花、百葉窗與典雅花磚，展現僑匯返鄉與在地工藝交織的建築美學。經金門縣政府整修活化後，由在地團隊營運，以導覽、展覽及換裝體驗，讓老屋成為連結過去與現代的文化場域，並獲選為文化部首屆百大文化基地。

本次走讀以洋樓為起點，串聯陳詩吟洋樓、模範街、總兵署、將軍第、浯江書院及百年存德中藥房等節點，實地感受金城百年街區的文化深度。參與民眾分享：「換裝走在老街上，好像穿越回老僑鄉的年代。」亦有學員表示：「導覽讓每棟洋樓不只是建築，而是充滿故事的時光場景。」

國立臺南生活美學館表示，本次工作坊希望透過沉浸式體驗與深度走讀，讓大家以不同角度重新看見後浦街區的歷史層次與洋樓文化價值。熟悉的街巷在換裝與導覽下，展現不同於日常的風貌，也讓百年洋樓故事得以在世代間持續被看見與傳承。