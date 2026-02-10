漲價了！ 漢堡王套餐+10元 三商巧福麵、飯「最多貴10元」





餐飲業掀起新一波調價潮。漢堡王與三商巧福同日宣布調整售價，反映原物料與人事成本上升壓力。漢堡王自2月10日起調漲A薯條套餐與B雞塊套餐各10元，單點漢堡、點心與飲料維持不變，並同步停賣「勁濃起司薯」所搭配的C套餐。以組合計算，最平價的「華鱈魚堡＋A套餐」由119元調至129元；最貴的「四層牛無麵包堡＋B套餐」則由354元漲至364元。業者表示，為維持產品品質與服務體驗，進行必要調整，並預告今年仍將持續展店，目標在桃園以北新增約10家門市。

廣告 廣告

此次調整重點為：A套餐「薯條＋飲料」由45元調至55元，B套餐「4塊雞塊＋飲料」由55元調至65元；其餘單點品項價格不變。為降低調價對消費者的衝擊，漢堡王同步推出春節檔期「好事花生餐」限時優惠，即日起至3月2日，主打花生安格斯牛肉堡與美式花生雙層脆雞堡。單人獨享餐（主餐＋小薯＋中飲）168元，最高可省74元；雙人分享餐（兩款花生堡＋小薯＋小辣薯球＋2杯中飲）318元，最高現省135元，藉由組合優惠平衡調價影響。

另一邊，連鎖牛肉麵品牌三商巧福也再度調整價格，依不同品項調漲4至10元。「蘭州雙寶牛肉拉麵」由205元漲至215元，「牛三寶牛肉麵」由200元漲至210元；原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、汕頭牛肉麵與牛肉壽喜飯由175元調至185元；半筋半肉牛肉麵、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵等則由185元調至195元。另有排骨飯、咖哩雞肉飯、牛肉湯與乾拌麵等小幅調整。業者指出，全球通膨推升原物料價格，為反映營運成本並維持品質，才做出調整，盼消費者體諒。

（封面圖／翻攝自Google Maps）

更多東森財經新聞報導



政院出手穩物價！ 油價凍漲、民生品全面盯場

加油站洗車變貴！ 「最高漲百元」 春節再取消優惠

餐飲漲價風暴！ 成本4大魔王齊漲 外食族荷包連14個月縮水