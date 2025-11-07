文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：長科*公司官網

導線架大廠長科*(6548)昨(6)日表示，目前QFN封裝產能已滿載，為了因應需求，將在兩地同步擴大產能，也是近年來公司規模最大的擴產計畫，預計未來產能年增再添5成。

長科為全世界第二大的IC導線架供應商，主要從事半導體業的導線架製造，是IC封裝製程中的關鍵零組件，用於訊號傳輸、支撐晶片與散熱。生產的產品應用廣泛，主要涵蓋車用、3C消費電子和工業三大終端市場。

廣告 廣告

公司表示目前消費性電子與網通應用市場需求持續強勁，帶動 QFN 封裝市場在第四季維持穩健成長動能，並預期此趨勢可望延續至明年。為此表示產能將於台灣與中國大陸兩地進行擴產，初估將現有月產能的270 萬條提升至 400 萬條，預計明年低前陸續開出，未來營收動能成長可期。

隨著AI伺服器對高壓直流電源(HVDC)的需求日益增加，相關供應鏈迎來新一波成長契機。近期美系IDM大廠公布三家HVDC開發合作夥伴，長科成功打入其中兩家體系，凸顯其在高階電源應用的技術實力與產品可靠度，並獲得國際客戶高度肯定。

展望後市，長科*表示預期整體需求持穩，近年來貴金屬價格上漲推升原物料成本，長科已通知客戶調整IC與LED導線架價格，並持續協調中。預期漲價效應將自第四季起逐步反映，有望支撐營收與獲利表現。

▲圖片來源：CMoney 6548 長科* K線圖

操作觀察-目前延續者十日線佈局即可，股價拉回後可持續留意。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--漲價再加擴產 長科迎來強勁動能明年更好 - 理財周刊