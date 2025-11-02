漲價 汽油0.3元、柴油0.2元

台灣中油公司宣佈，將自今（三）日凌晨零時起，調漲汽油價格每公升○．三元，柴油每公升○．二元；參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿七．三元、九五無鉛汽油每公升廿八．八元、九八無鉛汽油每公升三○．八元、超級柴油每公升廿五．七元。

台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存持續下降及中美貿易緊張情勢趨緩等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲○．三元及○．二元元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至九月底止，台灣中油共吸收約六三．二一億元。