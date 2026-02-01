漲價！汽油0.3元、柴油0.6元

台灣中油公司宣布，將自今（二）日凌晨零時起，調漲國內汽油價格每公升○．三元、柴油○．六元，調整後九二無鉛汽油每公升廿七．四元、九五無鉛汽油每公升廿八．九元、九八無鉛汽油每公升三○．九元、超級柴油每公升廿六．三元。

台灣中油表示，上週受伊朗與美國之間局勢緊繃及暴風雪影響美國原油生產等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲○．七元及○．六元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收○．四元。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，一一四年台灣中油共吸收約六四．四四億元。