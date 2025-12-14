漲勢擴散了！別再單押美股七雄 AI周邊「打工仔」也能出頭天

財經中心／師瑞德報導

股市高檔震盪，2026年怎麼投？富達經理人李肇斌提出「散」字訣，強調別再單押美股七雄！他點名法國開關廠羅格朗、紐西蘭Infratil等「隱形寶石」正受惠AI浪潮。策略上重倉具避險屬性的交易所與低估值歐洲消費股，更透過靈活操作三星電子的「掩護性買權」，在波動中以此增強收益，示範如何兼顧防禦與成長。（AI製圖）

在股市估值位於歷史高位、波動加劇的環境下，富達國際永續發展全球存股優勢基金經理李肇斌（Vincent Li）提出了更為穩健的投資心法。他強調，2026年雖然仍有成長機會，但伴隨而來的波動不容小覷，單純追逐高股息或科技巨頭已非最佳解方，投資人應透過「散」字訣，分散佈局至被市場忽略的角落，並嚴選具備定價權的「股息貴族」。

AI隱形寶石曝光：做開關、蓋機房也發財

李肇斌指出，目前市場資金過度擁擠在「美股七雄」，其實許多傳統產業正默默受惠於AI浪潮，這些「隱形寶石」估值更具吸引力。他舉例，法國公司羅格朗（Legrand）表面上是傳統的居家開關製造商，實則受惠於資料中心對低壓開關與保險絲的龐大需求，已成為AI基礎建設中不可或缺的一環。

廣告 廣告

另一家紐西蘭的基礎建設投資公司Infratil，雖然常被歸類在公用事業或金融股，但深入分析其資產組合，可發現它擁有澳洲大型數據中心開發商CDC的大量股權，並手握多項政府合約，實質上是一家現金流強勁的電信與數據中心營運商。李肇斌認為，隨著市場對AI的認知加深，漲勢將從少數巨頭擴散至這些具備實質業績支撐的周邊產業。

防禦股怎麼挑？交易所成「避險神隊友」

為了在市場動盪時提供投資組合足夠的防禦力，李肇斌偏好配置「對經濟週期敏感度低」的產業。例如，他並非持有傳統銀行股，而是重倉產險公司與交易所。他分析，像新加坡交易所（SGX）這類公司具備天然的「避險屬性」，當市場恐慌、股市下跌時，交易量與波動率往往飆升，反而帶動衍生性商品交易手續費收入大增，這使得交易所在市場逆風時，能提供穩定的獲利支撐。此外，針對民生消費股，他點出美股與非美股存在巨大估值落差，同樣是全球性消費巨頭，在美上市的P&G估值較歐洲上市的Unilever高出許多，因此他傾向佈局歐洲標的，以獲取更高的安全邊際。

三星操作神判斷：靈活賣權利金增益

富達該檔基金的一大特色是利用「掩護性買權」（Covered Call）策略來增強收益，李肇斌以三星電子的操作為例，生動展示了主動管理的價值。今年初當三星錯失NVIDIA訂單、股價低迷時，團隊判斷短期難漲，因此賣出較多買權以賺取權利金；到了五月實地訪談後，發現三星正全力轉向HBM研發且進展順利，團隊便迅速將買權部位減半，讓投資人能享受到隨後的股價反彈；而到了八、九月，隨著外資回流推升股價與波動率，權利金價格變貴，團隊認為此時賣出買權的性價比極高，因此重新拉高覆蓋比例。

2026致勝關鍵：分散佈局＋選擇權雙管齊下

李肇斌總結，2026年的關鍵在於「分散」。透過投資全球不同市場、不同產業中具備定價權與穩定配息能力的企業，並搭配靈活的選擇權策略，才能在波動結構性上升的市場中，兼顧收益與資產增長的雙重目標。

股市高檔震盪，2026年怎麼投？富達經理人李肇斌提出「散」字訣，強調別再單押美股七雄！他點名法國開關廠羅格朗、紐西蘭Infratil等「隱形寶石」正受惠AI浪潮。策略上重倉具避險屬性的交易所與低估值歐洲消費股，更透過靈活操作三星電子的「掩護性買權」，在波動中以此增強收益，示範如何兼顧防禦與成長。（AI製圖）

李肇斌說：「與其追短期高息，不如擁抱會長大的息。當企業現金流穩、股息可持續成長，投資人才有資格把時間拉長，讓複利真正發揮力量。」（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台灣NO.1！銀色圓球密度全球奪冠 Sam Altman聯手政府抓黃牛、防AI詐騙

2026年什麼最夯？機能布料成「隱形冠軍」 竣邦-KY手握多張王牌

新聞幕後／牙籤撐大象？國安基金擴增1兆？ 「5」大亂鬥一次看

獨家／鴻海最美輪值CEO！郭台銘都稱讚 楊秋瑾扛起高雄總部開發

