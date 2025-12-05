漲勢未歇！重要民生物資CPI 創21月新高

民生物資漲勢不歇，17項重要物資CPI年增2.76%創近21月新高；雞蛋漲15.33%、豬肉8.7%、麵包3.09%，均處高檔。 資料照，記者侯永全／攝影

國內通膨壓力持續和緩，主計總處昨日公布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點二三，寫下四年八個月以來新低；不含蔬果與能源的核心ＣＰＩ則維持在百分之一點七二，連廿個月低於百分之二通膨警戒線。

儘管總體物價溫和，但與日常支出關係緊密的項目漲勢未歇。主計總處統計行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資ＣＰＩ年增率百分之二點七六，寫下近廿一個月以來最大漲幅。其中，雞蛋年增百分之十五點三三，為近卅一個月來最高；豬肉年增百分之八點七，麵包年增百分之三點○九，都維持在高檔。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，ＣＰＩ漲幅收斂主要來自基期與季節性因素，去年同期康芮、天兔兩大颱風，造成約廿億元的農損，讓蔬果價格基期偏高；其次，十月連假過後，旅遊團費與個人服務費用需求在十一月回落，也進一步壓抑了整體漲幅。

曹志弘坦言，儘管總體ＣＰＩ漲幅縮減，但若以民生物資三六八個查價項目來看，當中有六成以上的項目價格比去年高，特別是外食費年增率來到百分之三點五一，已經連續十三個月高於百分之三，加上電價調整等因素，導致民眾對於通膨趨緩的感受不甚明顯。

此外，十一月居住類當中的房租指數年增率為百分之二點○二，寫下廿七個月以來最小漲幅。曹志弘解釋，近年住宅維修費漲幅趨緩，都在百分之二以內，加上內政部住宅價格指數已連續兩季下跌，顯示房價上行壓力略為和緩，居住類的整體漲幅略為縮小。

對於未來物價走勢，主計總處預估今年全年ＣＰＩ為百分之一點六七，明年全年為百分之一點六一。曹志弘表示，考量颱風基期效應影響，十二月整體ＣＰＩ年增率應可望落在百分之一點五以下，核心ＣＰＩ則將維持在百分之一點七左右。

