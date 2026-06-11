漲勢比台積電更猛！謝金河點名這台廠搭上CPO順風車：股價從50一度飆破3000元

連接線大廠貿聯日前發布重訊，宣布以8.5億美元現金及5000萬美元價金，從Blackstone手上全資收購在新加坡的Interplex Datacom。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，回想13年前，貿聯股價在50元左右，市值、規模都不大，如今貿聯在AI供應鏈扮演重要角色，股價一度漲到3010元，市值達5872億元，貿聯已經搖身變成國際級企業。

謝金河說，這次台北COMPUTEX展，自己特別到貿聯的場子去學習，正好梁華哲董事長夫婦都在場。大家話匣子一開，回想2013年的往事，那年組團去矽谷，獲得允許進入Tesla的生產線參觀，不過，只能有16個人，這等於是我們有20多個人不能進入Tesla參觀。

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謝金河提到，這帶來很大的困擾，後來在梁董事長夫人協助下，不能進入特斯拉產線的人去看貿聯美國廠，也試駕特斯拉電動車，梁董夫人特別請大家在矽谷的餐廳吃晚餐。那個時候，貿聯是連接器廠，股價在50元左右，市值、規模都不大。

貿聯股價為何扶搖直上？謝金河曝1合作案： 台積電未來重要的拼圖

謝金河指出，經過十幾年的發展，如今貿聯在AI供應鏈扮演重要角色，股價一度漲到3010元，市值達5872億元，貿聯已經搖身變成國際級企業，這次輕鬆掏出9億美元現金完成併購，也可以看出台灣的企業隨著市值大增，競爭力正扶搖直上。這次在電腦展，貿聯展現更強大的企圖心，從電源，線束到光通訊，在現場看到電源線組到機櫃滙流排，貿聯展現全球連接架構領頭大廠的研發實力，更推動NVIDIAEdge AI的高效落地，也為未來的資料中心朝向更低延遲，更強算力，築起更堅實的底層硬體基地。

謝金河表示，自己特別請教貿聯的Fiber ArrayUnit（FAU）跟誰合作？答案是日本的SenKo，這是今年CPO最重要的一哩路。FAU讓光通訊直接導進晶片內，並直接封裝在晶片上，這也是台積電未來重要的一個拼圖。

謝金河也提到，最近大立光異軍突起，原來是台積電交付給上詮，波若威的任務不如預期，台積電直接找大立光接手，也造成大立光股價大漲。過去不太受矚目的大立光股東大會，這次成為媒體追逐的焦點。自己在COMPUTEX展場看到台灣無窮的生命力，過去台北COMPUTEX展是邊陲，如今成為世界的核心。台灣的民眾擠爆展場，每個人都求知若渴，這是精進的力量。甚至很多中小企業也來現場送樣，大家都想在AI的軍備競技場得到一席之地，這也是台灣奮進的力量。

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