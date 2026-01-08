漲多回檔！美股主指多收跌 道瓊下跌近500點、台積電ADR跌2.67%

美股主要指數7日多收跌，台積電ADR下跌2.67%，收在318.68美元。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 2026年開年投資人樂觀情緒高漲，年初以來股票市場火熱，延續去年漲勢，不過7日美股主要指數多收跌，道瓊工業指數和標普500指數從歷史高點回落，道瓊下跌466點，跌幅0.94%，標普下跌0.34%，那斯達克指數則上漲0.16%，費城半導體指數下跌0.99%，台積電ADR下跌2.67%，收在318.68美元。

綜合外媒報導，金融類股摩根大通下跌2.28%、黑石集團跌5.57%、美國銀行跌2.81%、富國銀行跌2.17%，拖累了標普500指數。美國總統川普（Donald Trump）宣稱委內瑞拉臨時當局將向美國移交多達5000萬桶石油，引發投資人對石油供應增加的擔憂，原油價格下跌。能源股方面，埃克森美孚下跌2.11%，雪佛龍下跌0.86%。

此外，川普表示在國防公司加大對生產和研發的投入前不會允許它們發放股息或回購公司股票，也引發國防相關類股遭到拋售。投資人轉向人工智慧概念股，提振了那斯達克指數。市場關注華爾街的估值仍相對較高。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，標普500指數的本益比約為22倍，低於去年11月的23倍，但仍高於該指數五年平均值19倍。

美股週三收盤，道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點。以科技股為主的那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收在23584.28點。費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收在7574.87點。

