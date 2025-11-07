漲多後宜謹慎 聯邦009804搭上台股成長契機

【記者柯安聰台北報導】主計總處上周五公布台灣第3季GDP年增率達7.64%，明顯高於主計總處原估的2.91%，主要動能來自出口擴張。法人表示AI伺服器與高階半導體需求持續強勁，帶動商品與服務輸出年增率達30.6%，財政部預估10月出口金額將達528至549億美元，年增率可望維持28%至33%。然而在電子產業熱度延續的同時，傳產與內需產業仍受高關稅及補庫存不振等因素影響，經濟格局呈現「外熱內冷」。隨著美國進入降息預期區間及年底作帳資金回流，市場資金動能仍強，但短線漲多後的震盪風險不可忽視。



根據Bloomberg統計，過去15年台灣加權報酬指數單月漲幅超過9%的極端漲幅情況共出現6次，包括2020年4月、7月、11月、2022年11月、2024年6月及2025年10月。歷史經驗顯示，當月大漲後市場多半進入整理，其中有5次隔月下跌，平均回檔約2%至3%，僅1次維持正報酬，且該次為年初深跌後補漲結果。這反映出短線漲幅過大時，市場情緒與籌碼面容易出現波動。









聯邦投信表示，投資人面對短期漲勢與回檔交替的市場環境，應以長期配置、分散風險為核心策略。聯邦台50(009804)受惠於其成分股涵蓋台灣最具代表性的50檔權值龍頭，具備高市值、高品質與高流動性特性，並設有單一個股權重上限機制以降低單一個股集中度風險，且其1張市價約1.4萬元。009804成分股涵蓋電子、金融與傳產等產業領域，兼顧成長性與穩定性。採半年配息制度參與台股長期成長契機，適合希望兼顧收益機會與資本增值契機的投資人。



聯邦投信強調，歷史數據顯示台股雖偶有回檔，但中長期報酬仍具韌性。投資人可透過009804，以定期定額與核心衛星策略，在市場高低點間平均成本、降低進場時點風險，以紀律策略掌握長期成長契機。隨著AI與半導體帶動台灣經濟持續向上，009804 ETF目前1張市價約1.4萬元且成分股與臺灣50 ETF完全相同，提供投資人另一個台灣50 ETF選擇。（自立電子報2025/11/7）