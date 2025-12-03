漲太兇！AI含金量破6成 「一網打盡」8大巨頭的美股ETF
財經中心／師瑞德報導
近期美股出現震盪拉回，市場對AI類股高估值與聯準會可能延後降息的疑慮升溫。不過，貝萊德投信表示，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未出現明顯轉弱。隨著AI浪潮持續推進、企業財報亮眼、國際資金持續湧入，加上貨幣政策逐漸轉向寬鬆，美股後市仍具續航力，長期多頭趨勢未變。
對看好AI題材的投資人來說，「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（證券代號：009813）是一項值得留意的布局工具。該ETF追蹤標普500卓越50指數，精選市值大、流動性高、具備強大獲利動能的美國企業，其中高達六成以上權重集中在AI產業核心的八大科技龍頭，包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、博通與特斯拉，能一次性掌握AI產業成長紅利。
009813目前前十大投資標的中，以輝達持股比重最高達11.94%，蘋果與微軟分別為11.34%與9.79%，皆屬AI產業鏈關鍵公司。亞馬遜與特斯拉則在非必需消費領域扮演數位轉型與智慧電動車雙重角色，分別占比6.15%與3.25%。此外，通訊類股Alphabet（A與C兩種股權結構合計占比9.36%）、Meta（3.81%）及資訊科技業者博通（5.00%），共同構築AI與雲端科技發展核心版圖。金融巨擘波克夏海瑟威則以2.57%的比重納入，提供組合穩定性與價值支撐。
貝萊德009813基金經理人楊貽甯指出，目前AI應用滲透率僅約10%，距離常見的成長放緩階段（約30%滲透率）仍有一段距離，代表AI相關產業仍處於快速擴張初期。即使各大企業加碼AI資本支出，但整體固定資產投資占美國GDP的比重，仍處於歷史平均水準，並未出現過熱訊號。
在估值層面，科技股目前的本益比約32倍，遠低於2000年網路泡沫時期的50倍水準，顯示整體評價仍在健康區間。另一方面，資金面與政策面也提供強力支撐。自今年4月起，外資持續加碼美股，持股比重已升至18%，創歷史新高；企業則在財報季後陸續啟動庫藏股，有助穩定市場信心。
此外，儘管市場預期聯準會降息時點可能延後，但觀察利率期貨，2025年12月啟動降息的機率已拉高至八成，代表政策環境逐步轉向寬鬆，有利風險資產表現。尤其在就業市場走弱、財政壓力加劇的背景下，聯準會後續仍保有政策操作空間。
在企業基本面方面，美股依舊展現強勁韌性。根據FactSet統計，截至11月21日，標普500企業中已有95%公布第三季財報，其中83%盈餘優於預期，76%營收超出預期，整體淨利率達13.4%。在高利率與通膨壓力下，科技、公用事業與金融三大產業展現明顯成長力道。
楊貽甯強調，台灣投資人普遍對台股配置過重，若能適度提升海外配置，有助分散風險並提升整體組合報酬。美股不僅擁有深厚企業獲利基礎，在科技創新與AI發展引領下，具備長線投資價值。009813以一檔ETF納入AI八巨頭與其他龍頭股，提供投資人高效率、聚焦型的海外投資工具，適合長期布局。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
