漲幅完勝台積電！黃金存摺飆4685元天價 買10萬元抱1年爽賺6萬

國際政經情勢再度升溫，也讓國際金價再度創天價，《彭博》報導，伊朗動亂與美國就業數據疲弱影響，國際金價今天飆破每盎司4650美元新天價。台灣銀行黃金存摺今（12）日一開盤賣出價就衝出每公克4685元新天價，若去年同時間砸10萬元買入，抱1年可賺逾6萬元，漲幅也完勝台積電股價。

除了美國進行逮捕委內瑞拉總統外，國際局勢也陷入動盪，中東的伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治再度升溫，台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克也突破4600元，來到4685元歷史新高。

業內人士分析，若在2025年1月13日買進100公克只要28萬7600元，放一年維持不動，今天賣出增值18萬900元，年投資報酬率達62.89％。若以同一區間的台積電股價相比較，台積電漲幅為58.14％；若比較同一時間的台股大盤指數，台股漲幅也僅約36％，黃金存摺漲幅都是完勝。

事實上，黃金後市也持續被看好，包括美國利率下行、全球經濟不確定性上升及美國國內政策變數，尤其是美國中期選舉和財政壓力加劇等因素驅動，瑞銀已上調今年3月、6月和9月黃金目標價至5000美元，並認為若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5400美元，黃金仍是投資組合中重要的風險對沖工具。

另外，國內的報告也提及世界黃金協會（WGC）最新報告，全球央行2025年第4季持續增持黃金，11月淨購買量達45公噸，延續10月的強勁動能，第3季至第4季前2月合計購金220公噸，較第2季增長28％。換言之，就算金價已經漲至高點，各國央行仍策略性增持。

