漲幅超越黃金！ 「存儲晶片」成投資人關注焦點
[Newtalk新聞] 近年來，世界各國積極推動人工智慧( AI )相關技術的發展，許多投資者也對關聯產業抱持著高度的關注。近期有消息稱，隨著大規模運算晶片的技術逐漸成熟，許多企業開始將目光聚焦在提升記憶能力的「存儲晶片」之上，相關產業也搖身一變成為「數字黃金」，受到大批投資者青睞。
根據《鳳凰網財經》報導，過去被稱為「週期之王」的存儲晶片近期出現價格暴漲的現象，其中， 16GB 的 DDR4 內存晶片價格與 2024 年年末相比上漲了 1800% ；新款的 16GB DDR5 晶片也上漲近 500% ，整體漲幅遠超黃金、白銀等傳統避險投資品，被許多投資人譽為「數字黃金」。
該報導指出，隨著存儲晶片的價格不斷上漲，亞馬遜( Amazon )、谷歌( Google )、蘋果( Apple )等美國科技巨頭也積極投入相關產品的採購業務，甚至不惜答應南韓三星、 SK 海力士等主要生產企業「按季度談判」的要求，也要盡力爭搶相關產品。
報導稱，造成存儲晶片價格不斷上漲的原因，與 AI 技術的發展有關。該報導引用輝達( NVIDIA )執行長黃仁勳在國際消費電子展( CES )的公開演講表示，由於 AI 算力晶片的技術已逐漸成熟，相關產業對產品的需求已從以往的「提升算力」轉變為「確保 AI 模型的上下文記憶能力」。該報導指出，黃仁勳認為，未來 AI 產業強大與否，直接取決於它能記住並調用多少資訊。
該報導補充表示，除了黃仁勳外， OpenAI 執行長山姆．奧特曼( Samuel Altman )也抱持著相同的觀點，強調「記憶」才是 AI 最具長期性價值的能力，「未來的 AI 應該記住客戶的偏好、情緒，甚至是每一個決定」。
該報導指出，與代表「大腦」，負責計算的「算力晶片」不同，存儲晶片相當於 AI 系統的「糧倉」，負責讓 AI 高速讀寫或長期保存數據。其中，三星、 SK 海力士以及美光等廠商總計佔據了超過 90% 的市場份額。該報導也總結認為，在近幾年 AI 產業的蓬勃發展下，存儲晶片已從原先的週期品轉變為戰略物資，「『數字黃金』的狂飆之路，或許才剛剛準備開始」。
更多Newtalk新聞報導
地緣政治燒不停！金價衝4500美元後拉鋸 匯豐下修數字曝光
長庚名醫遭詐團冒名！7旬翁20萬買假藥吃到住院 院方急報警
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 226
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 52
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 109
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 16
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 86
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 16
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 20
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 8 小時前 ・ 1034
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 8 小時前 ・ 5
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21