漲幅超越黃金！ 「存儲晶片」成投資人關注焦點

[Newtalk新聞] 近年來，世界各國積極推動人工智慧( AI )相關技術的發展，許多投資者也對關聯產業抱持著高度的關注。近期有消息稱，隨著大規模運算晶片的技術逐漸成熟，許多企業開始將目光聚焦在提升記憶能力的「存儲晶片」之上，相關產業也搖身一變成為「數字黃金」，受到大批投資者青睞。

根據《鳳凰網財經》報導，過去被稱為「週期之王」的存儲晶片近期出現價格暴漲的現象，其中， 16GB 的 DDR4 內存晶片價格與 2024 年年末相比上漲了 1800% ；新款的 16GB DDR5 晶片也上漲近 500% ，整體漲幅遠超黃金、白銀等傳統避險投資品，被許多投資人譽為「數字黃金」。

該報導指出，隨著存儲晶片的價格不斷上漲，亞馬遜( Amazon )、谷歌( Google )、蘋果( Apple )等美國科技巨頭也積極投入相關產品的採購業務，甚至不惜答應南韓三星、 SK 海力士等主要生產企業「按季度談判」的要求，也要盡力爭搶相關產品。

報導稱，造成存儲晶片價格不斷上漲的原因，與 AI 技術的發展有關。該報導引用輝達( NVIDIA )執行長黃仁勳在國際消費電子展( CES )的公開演講表示，由於 AI 算力晶片的技術已逐漸成熟，相關產業對產品的需求已從以往的「提升算力」轉變為「確保 AI 模型的上下文記憶能力」。該報導指出，黃仁勳認為，未來 AI 產業強大與否，直接取決於它能記住並調用多少資訊。

該報導補充表示，除了黃仁勳外， OpenAI 執行長山姆．奧特曼( Samuel Altman )也抱持著相同的觀點，強調「記憶」才是 AI 最具長期性價值的能力，「未來的 AI 應該記住客戶的偏好、情緒，甚至是每一個決定」。

該報導指出，與代表「大腦」，負責計算的「算力晶片」不同，存儲晶片相當於 AI 系統的「糧倉」，負責讓 AI 高速讀寫或長期保存數據。其中，三星、 SK 海力士以及美光等廠商總計佔據了超過 90% 的市場份額。該報導也總結認為，在近幾年 AI 產業的蓬勃發展下，存儲晶片已從原先的週期品轉變為戰略物資，「『數字黃金』的狂飆之路，或許才剛剛準備開始」。

