《漲潮時接吻》韓BL暗黑戀 夜色海邊別墅上演支配與服從
韓國BL劇《漲潮時接吻》有別以往校園青春戀情、辦公室祕密之戀，講述藝術生全海俊（金賢敍飾）為了籌措母親醫藥費，找到一份「時間、金額任你填」的打工，卻發現是「絕對服從」的包養合約。冷峻的財閥二代韓載勳（鄭明哲飾）動不動就強吻，宣示對海俊身體的所有權，光是預告就看得人臉紅心跳，兩人之間的心理拉鋸與感官刺激也引起觀眾高度討論。
超話題短劇《漲潮時接吻》被譽為「韓國首部以強制愛為題材的 BL劇」，也被稱為韓版《格雷的50道陰影》；以「契約—支配—救贖」的三重暗黑設定，將財閥少爺、強制愛與支配與服從（BDSM）的禁忌元素完整串聯，挑戰了韓國BL劇的極限。製作團隊更透過細膩鏡頭與肢體表現，捕捉角色心理變化，讓每個「瞬間接觸」都充滿緊張與曖昧張力。
兩位主角鄭明哲與金賢敍並不是第一次合作，金賢敘在前作《Sweetheart Service》也是因兼職而捲入一連串故事，鄭明哲當時只是守護著他的好朋友。這回在《漲潮時接吻》成為故事的主人公，兩人展現絕佳默契，讓「蒙眼調情」「冰塊懲罰」等感官強烈的肢體動作更有張力，也讓粉絲期待他們在未來劇情中更多挑戰極限的互動。
《漲潮時接吻》採用短集數設計（每集約10分鐘，共10集），情節緊湊、情感張力集中。劇集運用夜色、海邊別墅的孤寂感與強烈光影對比，打造高品質的「暗黑愛情劇」氛圍。11月15日起，每週六在GagaOOLala 同步上架，預料將引發又一波BL劇討論熱潮。
更多鏡週刊報導
「金馬影帝黑馬」誕生！許瑞奇演變裝皇后逼哭全場 影評激喊：靈魂被擊中
專訪林予晞／成績不錯卻愛挑戰規矩「險被退學」 不許願只努力：其餘交給命運
獨家／陳彥廷拿下廚師證照 原因有洋蔥
其他人也在看
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 11 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 21 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養
馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。姊妹淘 ・ 10 小時前
米蘭達回來了！《穿著Prada的惡魔2》曝光 梅莉史翠普冷一句掀回憶殺
《穿著Prada的惡魔2》前導預告與海報正式曝光！距離梅莉·史翠普（Meryl Streep）、安·海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉·布朗特（Emily Blunt）與史丹利·圖奇（Stanley Tucci）首度化身米蘭達、安迪、艾蜜莉與奈吉，已將近二十年。這次的預告中，米蘭達一句冷冽的「也等夠久了（It’s about time）」道盡影迷心聲，引爆全球討論。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳文茜抗癌1年鬥贏了！嗨喊「自行宣告康復」 一票友人感動痛哭
資深媒體人陳文茜去年底罹患黑色素腫瘤，在治療期間她不時透過社群分享病況。歷經腫瘤快速擴散到全身與腦部、免疫療法帶來的劇烈副作用後，她今（13）日無預警宣布「痊癒」，以〈自行宣告康復〉為題發文，向支持她的朋友及粉絲報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 3 小時前