《漲潮時接吻》韓BL暗黑戀 夜色海邊別墅上演支配與服從

韓國BL劇《漲潮時接吻》有別以往校園青春戀情、辦公室祕密之戀，講述藝術生全海俊（金賢敍飾）為了籌措母親醫藥費，找到一份「時間、金額任你填」的打工，卻發現是「絕對服從」的包養合約。冷峻的財閥二代韓載勳（鄭明哲飾）動不動就強吻，宣示對海俊身體的所有權，光是預告就看得人臉紅心跳，兩人之間的心理拉鋸與感官刺激也引起觀眾高度討論。

超話題短劇《漲潮時接吻》被譽為「韓國首部以強制愛為題材的 BL劇」，也被稱為韓版《格雷的50道陰影》；以「契約—支配—救贖」的三重暗黑設定，將財閥少爺、強制愛與支配與服從（BDSM）的禁忌元素完整串聯，挑戰了韓國BL劇的極限。製作團隊更透過細膩鏡頭與肢體表現，捕捉角色心理變化，讓每個「瞬間接觸」都充滿緊張與曖昧張力。

金賢敘上一部作品《Sweetheart Service》也是打工找到真愛，這次在《漲潮時接吻》為了幫母親籌措醫藥費，讓自己像商品一樣簽下了合約。（GagaOOLala提供）

兩位主角鄭明哲與金賢敍並不是第一次合作，金賢敘在前作《Sweetheart Service》也是因兼職而捲入一連串故事，鄭明哲當時只是守護著他的好朋友。這回在《漲潮時接吻》成為故事的主人公，兩人展現絕佳默契，讓「蒙眼調情」「冰塊懲罰」等感官強烈的肢體動作更有張力，也讓粉絲期待他們在未來劇情中更多挑戰極限的互動。

鄭明哲用充滿魅力的聲音講出命令式的台詞，讓觀眾光看預告就想屈服在他膝下。（GagaOOLala提供）

《漲潮時接吻》採用短集數設計（每集約10分鐘，共10集），情節緊湊、情感張力集中。劇集運用夜色、海邊別墅的孤寂感與強烈光影對比，打造高品質的「暗黑愛情劇」氛圍。11月15日起，每週六在GagaOOLala 同步上架，預料將引發又一波BL劇討論熱潮。

