漲潮被浪捲！ 彰化伸港2釣客落海溺斃 直升機吊掛救

救護人員沿路CPR，不放棄和死神搶命。（圖／東森新聞）





上午7點多，彰化伸港蚵道傳出落海意外，60歲的游姓男子和61歲林姓男子兩人趁天氣好相約釣魚，疑似因為一時疏忽，沒注意漲潮時間，來不及跑遭浪捲走，現場釣客立刻報警，不幸的是兩人送醫後宣告不治，詳細的事發原因還有待釐清。

一名釣客躺在地上已經沒了心跳，救護人員立即CPR，抬上救護車送醫搶救。現場義消：「他現在位置是90度，你要往40度方向走。」

另一頭空勤直升機也出動，在海面上來回搜索，終於找到失聯的釣客，整個人趴在海面上已失去生命跡象。

救護人員：「來。」

救護人員沿路CPR，不放棄和死神搶命。

記者vs.釣客：「（幾個人在那邊），8個快10個人，（幾個人被沖走），2個人，（你們是都好朋友，看今天好天氣出來釣魚嗎），對啊大家相約出來，（第一個被你們拉上來就沒有生命跡象了），因為發現已經過快半個小時，1個小時了，（那時候海水漲得很快嗎），今天算漲得快。」

清晨7點多，彰化伸港海尾蚵道口，60歲的游姓男子與61歲林姓男子相約到潮間帶釣魚，兩人越走越遠，沒注意到漲潮時間，等到要撤離已經來不及，被海浪捲走，其他釣客趕緊報警，海巡人員先發現落海的游姓男子將他送醫，而林姓男子被捲入海中，離岸超過3公里遠救援難度高，搜救隊先出動無人機確認位置，再由直升機進行吊掛，但不幸的是兩人送醫後雙雙宣告不治。

海巡防潮門安檢所小隊長許偉倫：「本所人員於海尾蚵道距岸約3公里處，發現1失聯游姓民眾，第2名林姓民眾因該民眾距岸過遠，故由本署申請空中勤務總隊，派遣直升機，將該林姓民眾吊掛至岸際。」

趁著好天氣和朋友相約釣魚，卻因為一時疏忽遭遇死劫，家屬悲慟無法接受，意外究竟怎麼發生，還有待相關單位調查釐清。

