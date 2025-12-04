漲贏六都！十大房價暴漲排行榜 這七縣市完爆台南、台北、桃園

記者陳韋帆／台北報導

李忠哲表示，即使目前房市量縮，但房價仍未見鬆動，想見到「雪崩式下跌」恐不切實際。（圖／記者陳韋帆攝影）

房價暴漲並非六都專利，近5年新建案房價上漲最多縣市，第一名雖然是高雄，但台南、台北、桃園皆未進前十名，等於十大暴漲縣市「非六都」占七席。《591新建案》總編輯李忠哲指出，即使房市量縮，但房價仍未見鬆動，想見到「雪崩式下跌」恐不切實際。

據《591新建案》統計，排除離島，近5年各縣市房價漲幅前十名，漲幅破百的有高雄121%、新竹市103%，漲幅逾8成7以上的有基隆、台中、苗栗，其它嘉義、宜蘭、新北、彰化、南投，也皆有4成1~5成7漲幅。

廣告 廣告

李忠哲表示，非六都縣市因房價基期低，搭上房市多頭，再受周邊都會區外溢效應影響，補漲力道強勁。

他指出，新竹市挾竹科強勁消費力，6字頭房價僅次於雙北，影響力擴散至鄰近苗栗縣，尤其在頭份及市區的高價個案中，新竹客身影推高了當地價格。

至於基隆市及宜蘭縣漲幅不俗，李忠哲認為，主要得利於鄰近雙北的地理優勢，加上高鐵、捷運等軌道議題加持，吸引外地建商與投資客持續卡位，如基隆已有新案行情已突破5字頭，宜蘭買氣則集中在國道5號交流道周邊，如礁溪、羅東等地，都計內新案成交均價落在35~45萬。

最後，他說，房價沒漲的地區已是鳳毛麟角，即使近期交易量縮，漲幅出現收斂，但消費者想等房價「雪崩式下跌」不切實際，畢竟買氣量縮已逾1年，房價仍未見鬆動，建商全力守價，最多調回區域行情，雖不再創高，行情依舊定錨高點，使得「降價」始終是個假議題。

更多三立新聞網報導

台灣高房價誰害的？李同榮批時力王婉諭只看稅率有問題：逾50因素造成！

不看房價看啥？Y世代青年購屋最在意三事 「建商口碑」竟只排第三名

不是旋轉豪宅！江蕙社區「信義聯勤」1坪266萬 暫居今年第一豪宅王

她60歲「新青安」成功貸30年？專家曝1情況有可能「家裡滿是黃金」

