漲！肯德基蛋撻改版變「超極酥」 買一盒貴10元網罵翻

肯德基販售28年的「經典原味蛋撻」全面下架，並推出「原味蛋撻－超極酥」主打層次分明與酥脆口感，售價同步調漲。（圖／翻攝自自臉書，KFC）

速食品牌肯德基近日宣布，其熱銷28年的招牌商品「經典原味蛋撻」正式退場，引起網路熱議。不過，實際情況為品牌即將推出升級版新品「原味蛋撻－超極酥」，並同步調整價格，引發部分消費者不滿。

肯德基15日在官方臉書發布公告，感謝消費者多年來的支持，並表示原味蛋撻即將「走入歷史」，全台門市將售完為止。此聲明一出，立即引發網友留言哀號，認為經典商品退場令人難以接受。

隨後，肯德基於16日上午11點進一步說明，經典蛋撻已全面下架，改由全新「原味蛋撻－超極酥」上架取代。品牌表示，新版本主打層次分明與更酥脆的口感，並強調為回應市場期待所進行的升級調整。

配合新品上市，肯德基也宣布於2月12日前，針對PK雙饗卡APP會員推出「買1送1」優惠，6入禮盒優惠價為199元。然而，該產品正式定價相較原版蛋撻有所上調，單顆價格從原本的47元漲至49元，6入禮盒則由247元上調至257元。

對於這次以「停產經典商品」為宣傳操作的行銷策略，不少網友表達不滿，批評品牌手法誤導，並質疑是藉機漲價。有留言直言「根本是行銷騙局」、「為漲價找藉口」，也有人認為這樣的宣傳方式「只會讓第一線員工更辛苦」。儘管品牌強調產品升級與期間優惠，但網路反應呈現兩極，是否能獲得消費者買單，仍有待觀察。

肯德基透過社群平台發布聲明，宣告經典蛋撻退場、改版新品上架。（圖／翻攝自自臉書，KFC）

