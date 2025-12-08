漲60%還不夠？ 世界黃金協會：明年再飆30%





根據世界黃金協會（World Gold Council）發布的最新報告，自2025年來黃金迄今漲幅超過60%，並創下逾50次新高。此表現受到地緣政治與經濟不確定性加據、美元走弱、價格上漲強勁等因素共同推動，投資人及各國央行紛紛買進黃金以尋求投資組合多元化及穩定性。

展望2026年，受持續的地緣經濟不確定性影響，黃金的價格大致反映了宏觀經濟的普遍預期，若當前狀況延續，金價可能維持區間震盪，不過，世界黃金協會也提到，根據今年的經驗來看，2026年有可能帶來驚喜，若經濟成長放緩且利率下降，黃金可能會適度的上漲5%至15%。

世界黃金協會坦言，若經濟出現更嚴重的下滑、地緣政治風險惡化，漲幅可能達到15%至30%，反之若美國川普的政策加速經濟成長、地緣政治風險降低，那金價可能下跌5%至20%。

此外，報告中強調，各國央行的需求及黃金回收趨勢也可能影響市場走勢。黃金作為多元化投資組合與穩定來源的角色仍非常關鍵。

