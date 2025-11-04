漳州賴氏家廟秘書長長相曝光！館長驚喊這句
[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢10月25日前往大陸北京訪問12天，11月3日赴福建平和縣心田村拜訪「賴氏家廟」，並Po出和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，而賴瀚鍾激似總統賴清德的長相，配上疑似AI生成、與賴清德同款中分髮型，讓館長驚呼，「血緣是不會騙人的」。
館長在前往北京前受訪表示，12天中除了談生意、看台灣光復紀念活動、對日抗戰80周年等，還要去廈門，「重點是要幫賴清德尋根之旅！」
館長3日抵達福建漳州平和縣心田村後，受到賴氏宗親會及民眾熱烈歡迎，而負責接待的賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾介紹，漳州平和縣心田村是「心田賴氏」發祥地，心田賴氏去台灣的開台祖有137位，在台灣總計將近10萬名賴氏宗親，每年都有人回家廟祭祖。
賴瀚鍾強調，凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的；館長今（4）日也在臉書Po出和賴瀚鍾的合照，經與直播比對，該合照疑似將賴瀚鍾原本地中海的髮型，用AI改成與賴清德同款中分頭；館長直呼，「血緣是不會騙人的」，貼文一出，引發熱議。
網友們紛紛留言表示，「造型超像，果然是同宗的！」、「這個會不會是他失蹤已久的弟弟？」、「果然同血脈」。
「中國賴氏宗親」神似賴清德？館長亂P圖被抓包挨轟無恥
娛樂中心／綜合報導網紅「館長」陳之漢近來政治立場不斷轉變，不僅飽受國人唾棄，就連中國網友們也不買單！上個月25日，他再度飛往中國，為期12天的交流尋根之旅，甚至嗆要替總統賴清德「尋根」。而在今（4）日他則在社群曬出一張與「賴氏宗親會」的合照，認為賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾與總統賴清德有幾分神似，開酸「血緣是不會騙人的」，沒想到事後馬上被抓到是合成圖，網友們則傻眼轟「你跟豬也很像啊，什麼時候要認祖歸宗」。民視 ・ 1 小時前
段宜康評鄭麗文：政治逼人暴露真面目
前民進黨立委段宜康今（4日）上午陪同有意投入中正萬華區市議員選舉的前三立記者馬郁雯現身在艋舺龍山寺，對於國民黨主席鄭麗文近來的表現，段宜康說，經過那麼多年，看到一個人的真面目，政治可以逼一個人暴露他的真面目，也是意想不到的功能。段宜康過去與鄭麗文熟識，對於她當選國民黨主席及表現，段宜康說，鄭麗文曾是自由時報 ・ 12 小時前
范雲轉發「我們都是沈伯洋」 網罵更兇：真有本事就亮真名
重慶公安局10月28日指控民進黨立委沈伯洋以發起、建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，將「立案偵查」，依法追究其刑事責任。沈伯洋近日一場親綠陣營活動中，大合照時所有人拿起「我們都是沈伯洋」紙板聲援在場的他。同黨立委范雲轉發照片，未料網友一遍罵聲，比沈本尊更慘。中天新聞網 ・ 12 小時前
馬郁雯參選北市議員第一天就翻車！ 民眾當面喊她：馬檢
前記者馬郁雯今（4）日宣布投入民進黨2026台北市中正、萬華區議員選戰，爭取黨內初選提名，她今天更找來前民進黨立委段宜康站台陪同掃街，不過馬郁雯出師不利，在媒體鏡頭前拜訪市場攤販，卻遭到民眾用「馬檢」來稱呼，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 5 小時前
館長訪漳州賴氏家廟 宗親：姓賴都是中國人
網紅「館長」陳之漢10月25日中午從桃園機場啟程搭機前往大陸北京訪問12天，主要是商務行程，也有看台灣光復紀念活動，11月3日並赴福建平和縣心田村拜訪賴氏家廟。賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾表示，2018年曾前往賴清德位於新北萬里的老家，賴清德的親戚當時說，「我們家就在漳州平和」！賴瀚鍾強調，凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。中時新聞網 ・ 1 天前
馬郁雯形象照開拍 李正皓愛相隨喊這句
[NOWnews今日新聞]有揭弊女神稱號的前三立記者馬郁雯日前告別新聞圈後，積極上政論節目爭取曝光，外傳可能轉戰政治圈，有意披綠袍角逐2026台北市議員選舉。今（3）日上午，政治評論員李正皓在臉書粉專...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
前主播馬郁雯宣布參選市議員 鬆口和李正皓婚事進度
前主播馬郁雯宣布參選市議員 鬆口和李正皓婚事進度EBC東森新聞 ・ 7 小時前
影/苗栗通苑4天3起偷燒垃圾案 環保局：最高罰10萬元
苗栗縣通苑地區近日傳出多起偷燒垃圾案件，讓消防隊員疲於奔命。其中一起案件更是發生在同一天內，消防隊員上午剛撲滅火勢，不肖業者下午竟再次前往同一地點引燃火舌，行徑相當囂張。中天新聞網 ・ 8 小時前
用過就回不去！日本爆紅「1物」現身好市多 一票人讚超便宜：買不到了
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元、價格實惠，經常推出各式新品與知名品牌聯名合作，深受消費者喜愛。近日，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享消息指出，台灣好市多近期上架了日本爆紅的「無羊枕頭」，一顆枕頭連包裝重達4.6公斤，消息一出，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人要賴清德認祖歸宗 館長狂點頭扯「祖訓」：不孝子孫注意被雷劈死
網紅「館長」陳之漢又到中國，今（3）日甚至跑去拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根。面對賴氏宗親秘書長等人不斷高喊，姓賴就是中國人，館長也跟著附和。他看到賴氏祖訓，寫著「不孝之人罪逆天」更是哈哈哈大笑，還狂扯，賴清德是不孝子孫、逆天之人，「聽到雷在打的時候你要注意，等下被雷公劈死，他X的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／謝侑芯不是猝死是謀殺？黃明志被逮捕原因曝光！大馬警方揭「命案關鍵」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導馬來西亞知名歌手黃明志（Namewee）陷「護理師女神」謝侑芯命案，吉隆坡警方今（4）日宣布，將正式逮捕黃明志協助調查，因...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
防衛韌性／罷團志工轉民防團 李澤中：台灣備戰災戰雙線
（總主筆李彥謀／專訪）還記得726大罷免嗎？這些無政黨背景的志工，並沒有就地解散，他們大多維持著組織運作，關心 […]引新聞 ・ 4 小時前
昔對成龍兒落井下石？黃明志被封「青鳥男神」事跡曝光
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，大馬歌手黃明志遭捲入此案，警方證實黃明志體內驗出4種毒品反應，依擁毒及濫用毒品2罪名起訴。黃則否認有罪，目前繳交保釋金獲准保釋。黃明志過去曾聲援台灣青鳥行動，還大唱〈玻璃心〉嘲諷中國大陸，如今被粉專網友酸「挺青鳥不意外」。中時新聞網 ・ 3 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 12 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 13 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前