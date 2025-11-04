漳州賴氏家廟秘書長長相曝光！館長驚喊這句

▲網紅「館長」陳之漢3日赴福建平和縣心田村拜訪「賴氏家廟」，並Po出和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照。（圖／擷取自館長FB）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢10月25日前往大陸北京訪問12天，11月3日赴福建平和縣心田村拜訪「賴氏家廟」，並Po出和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，而賴瀚鍾激似總統賴清德的長相，配上疑似AI生成、與賴清德同款中分髮型，讓館長驚呼，「血緣是不會騙人的」。

館長在前往北京前受訪表示，12天中除了談生意、看台灣光復紀念活動、對日抗戰80周年等，還要去廈門，「重點是要幫賴清德尋根之旅！」

館長3日抵達福建漳州平和縣心田村後，受到賴氏宗親會及民眾熱烈歡迎，而負責接待的賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾介紹，漳州平和縣心田村是「心田賴氏」發祥地，心田賴氏去台灣的開台祖有137位，在台灣總計將近10萬名賴氏宗親，每年都有人回家廟祭祖。

賴瀚鍾強調，凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的；館長今（4）日也在臉書Po出和賴瀚鍾的合照，經與直播比對，該合照疑似將賴瀚鍾原本地中海的髮型，用AI改成與賴清德同款中分頭；館長直呼，「血緣是不會騙人的」，貼文一出，引發熱議。

▲館長疑似用AI幫賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾換上和賴清德同款髮型，直呼「血緣是不會騙人的」。（對比圖／擷取自館長FB、YouTube）

網友們紛紛留言表示，「造型超像，果然是同宗的！」、「這個會不會是他失蹤已久的弟弟？」、「果然同血脈」。

