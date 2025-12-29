漸凍人呼吸管線脫落死亡 女看護離開半小時從輕改判

陳姓居家女看護因疏失，導致漸凍症老翁死亡，被高雄高分院判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓居家女看護照料罹患漸凍症朱姓老翁，離開房間近半小時，呼吸管線脫落並發出警示，卻未及時趕回處理，導致他死亡，被高等法院高雄分院更審依過失致死罪，從輕改判徒刑9月。

高雄地檢署指出，2020年4月26日下午，陳女在高雄市七賢二路某住處照顧罹患漸凍症的朱姓老翁，他因呼吸道肌力不足而需使用呼吸器，平時居家並使用拍痰機器照護。

當天下午4點多，陳女離開8樓房間至樓上廚房，欲拿朱要灌食飲用的果汁，明知他穿著拍痰背心，正在使用拍痰機器，可能有痰液累積而需抽痰，應隨時注意其生理狀況。

廣告 廣告

陳女離開後，因拍痰背心消氣下沉及未抽痰致痰液累積在呼吸道等因素，導致呼吸管線脫落，呼吸器發出警示燈號及聲音，警告已無足夠氧氣供給朱，陳女遲至5點3分回來，發現他已陷入缺氧狀況而報請救護車人員送醫救治，延至隔年5月中旬死亡，涉嫌過失致死罪。

陳女則說，不知道使用拍痰背心時不能離開，事發到朱翁死亡1年多時間，管線脫落與死因無關，否認犯行。

1、2審判處陳女有期徒刑10月，她不服上訴，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審仍然認定有罪，但從輕改判9月，尚未定讞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

獎落誰家？ 12/29 威力彩、今彩539開獎了

中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

