漸凍人坐代步車竟收2人費用 486先生：初魚變相徵收「障礙稅」？

記者李鴻典／台北報導

一名胡姓漸凍人日前與朋友共3人訂了知名鐵板燒「初魚」，沒想到店家表示，他的電動代步車會多佔一個位置，因此須向他們收取4人的訂金跟低消費用。事件引發關注，電商企業家486先生今（2）天發表長文直言，他一直跟所有的同仁說，我們不光是公司，要有溫度，平常待人處事也都必須要有溫度。這件事情他想告訴所有企業主：真正的「大」，不是賺多少錢，而是你願意為這個社會付出多少溫度和愛。

胡先生訂位的位置是料理煎台的前方。（示意圖／翻攝自初魚官網）

486先生寫下知名餐廳初魚事件的懶人包：

廣告 廣告

漸凍人胡先生使用電動代步車與兩位朋友預訂知名鐵板燒「初魚」的用餐位置。爭議的核心是，店家當時以胡先生的電動代步車會「多佔一個位置」為由，要求他們三位必須支付四人份的訂金和低消。胡先生一行人決定接受這個額外約2000元的費用。隨後，因為店家後續溝通時，略過他這個最清楚需求的人，反而去聯繫他的友人。這讓他感覺到不被尊重。

486先生說，當事件在網路上發酵後，店家表明願意招待胡先生及其親友用餐。但胡先生拒絕了，他堅定地認為這絕非是錢的問題。為了將這次不愉快的經驗轉化為「善的循環」，他向初魚提出了更具建設性的建議：胡先生期許「初魚」能與「台灣障礙者權益促進會」共同舉辦一場感恩餐會，並將此作為同仁的教育訓練，藉此實際提升團隊對不同行動需求的理解與服務準備。

486先生直言，一開始，聽到這家知名餐廳竟然因為一位漸凍人朋友的電動代步車，就要多收2000塊的費用，真的納悶到極點！這難道不是在變相徵收一種「障礙稅」？

486先生表示，這家餐廳的老板，如果你有看到這一篇，很真誠的想跟你分享一個觀念。一個社會的文明，最重要的因素是充滿了愛。今天你這個大老板餐廳這麼有名氣。每天賺得盆滿缽滿，你會在乎這2000塊錢？今天如果你那麼有錢，這2000塊錢對你來講算個屁。今天如果餐廳公司不賺錢。那多這2000塊就不會倒閉了嗎？

「我一直跟所有的同仁說，我們不光是公司，要有溫度，平常待人處事也都必須要有溫度」。486先生強調，這件事情他想告訴所有企業主：真正的「大」，不是賺多少錢，而是你願意為這個社會付出多少溫度和愛。

更多三立新聞網報導

冬季限定！萊爾富開賣玉米濃湯、燒仙草 全家推開心果霜淇淋

濱崎步對著14000個空位完成完美的演出 誰將讓中國崩潰？

iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務

公司福利「特休用完送全薪病假」 她爆一奇景：年底特別多人不舒服

