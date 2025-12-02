漸凍人用餐電動代步車遭收費！消保官說話了

▲知名餐廳「初魚」遭網友指出加收漸凍人用餐「電動代步車」費用，引起網友不滿。（圖／豊漁集團提供 www.chu-yu.com.tw）

[NOWnews今日新聞] 一名罹患肌肉萎縮漸凍症的身障人士近日於網路發文，指出預定知名餐廳「初魚」時，遭對方告知「做電動代步車，會佔用他們多一個位子，所以我們三個人必須要付四個人的基本消費」，要多收2000元，立刻引起網友不滿。初魚發布聲明允諾未來會持續檢視與改善動線與設備，讓所有顧客都能在更舒適的環境中享受用餐體驗。北市消保官今（2）日表示，若以「座位占用數」作為計算用餐人數、定金或最低消費額之依據，恐有對消費者顯失公平之情形，北市消保官提醒業者應重新檢視相關規定，以免損及品牌形象

廣告 廣告

北市主任消保官林傳健表示，依消保法規定，企業經營者應明確告知定型化契約條款，企業經營者在定型化契約中所用之條款，應本平等互惠之原則，其條款如違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效；有疑義時，應為有利於消費者之解釋。

林傳健表示，餐飲業雖得基於營業自由訂定收費方式與用餐規範，但單方擬定的定型化條款仍須符合理性與正當性。若以「座位占用數」作為計算用餐人數、定金或最低消費額之依據，恐有對消費者顯失公平之情形，北市消保官提醒業者應重新檢視相關規定，以免損及品牌形象。如肇生消費爭議，消費者可向各縣市提起申訴，以維護自身權益。

社會局補充表示，為保障身心障礙者平等社會參與之機會，建議店家接待身心障礙者時，提供適當的個別化調整，如店內空間調整、座位安排或人員協助，以維護身心障礙者權益，並兼顧店家營業收入，共同落實「友善」及「平等」的共融原則。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐國勇用「衛生紙」形容國防預算 蔣萬安：比喻有點奇怪

阿嬤硬拗超商「退貨關東煮」回鍋滷！北市衛生局說話了

發言人李有宜突宣布退黨！民眾黨：尊重個人生涯規劃