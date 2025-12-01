漸凍人電動代步車佔空間？他用餐遭額外收費 初魚道歉賠罪

日前一名自稱漸凍人的胡姓民眾，與朋友共3人在知名鐵板燒餐廳「初魚」訂位用餐，卻因使用電動代步車佔用一個座位，所以被要求支付4人低消費用，引發胡男不滿發文抱怨。對此，初魚今（1）日回應了！

日前一名自稱漸凍人的胡姓民眾 與朋友共3人 在「初魚」訂位，卻因電動代步車佔用了一個座位，被要求支付4人低消的費用。（圖／翻攝自初魚官網）

一名胡先生在社群平台Threads上發文，日前他與朋友共3人訂了一間一人大約2000元的知名鐵板燒「初魚」準備要用餐，沒想到店家卻說因為電動代步車會多佔一個位置，要求他們支付4人的訂金及低消費費用。胡先生表示不滿：「我又不是故意的，為什麼身為肢體障礙者就必須要當大胃王？難道視障者去吃飯，也規定要付導盲犬的佔位費嗎？」

而他最後也無奈提到：「餐廳本來就有自己的規定，他們最後也決定遵守，朋友也付了4個人的錢」，只是對於店家這樣的處理方式，讓人感到不舒服且相當不理解。

對此，初魚餐廳隨後發表聲明，解釋由於新光三越A9分店的空間有限，餐廳在訂位時已向胡先生的朋友說明了座位配置和動線問題。餐廳強調，他們非常重視每位顧客的用餐需求，並致力於提供舒適的用餐環境。經過溝通後，胡先生已同意於12月7日前往另一家空間更寬敞的初魚鐵板料亭用餐。

「初魚」收費方式引發爭議。（圖／翻攝自初魚官網）

