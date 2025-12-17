漸凍人電動代步車搭公車遭拒載 淡水客運被開罰9萬

「漸凍人」胡庭碩靠電動代步車代步，昨午他搭862路線公車遭司機以「沒辦法固定」為由拒載，圖中公車非當事業者。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕曾獲總統教育獎的的「漸凍人」胡庭碩是脊髓性肌肉萎縮症患者，現為企業講師，仰賴電動代步車代步，昨天他到新北市三芝區出差，昨午4點在淺水灣站搭淡水客運862路線公車要回淡水捷運站，但還沒搭上車就被司機以「沒辦法固定」為由拒載，事後才搭上另1台公車離開。新北市交通局回應，客運業者對駕駛教育訓練不足，將開罰業者9萬元，同時請業者協調補償方案。

淡水客運事後向交通局回報，交通局向業者調監視器，影像顯示，公車前門一開，司機就向胡庭碩說「你那是電動代步車沒辦法上來喔」沒辦法固定，事發10分鐘，胡庭碩都上不了車，但車上10餘名乘客有人耐不住性子向胡庭碩抱怨「無理取鬧」、「大家都在等你」。

廣告 廣告

胡庭碩在新北市議員鄭宇恩協助下，今午向媒體說明，他表示，司機駕駛堅持不讓他上車，便請司機打給主管，他不打，我就打去客運淡水站長，站長跟司機說可以上車，司機卻大罵主管「你要罰9萬元你就罰，老子不幹了，我要辭職，我最大。」後來司機上車想開走，「我擋在車前10秒鐘左右才讓開，司機開始把所有乘客趕下車，說這個人這麼惡劣，不讓他開車，還說他殘障，後來多位長輩乘客罵我三字經。」事發過程約10分鐘，胡庭碩隨後在同站搭上860路線公車返家。

胡庭碩說，昨天跟司機說之前都有搭公車固定過，有照片能給他看，甚至到該客運公司做過教育訓練，示範怎麼固定電動代步車，截至今午，「客運公司僅電話聯繫我，請我把寫下這件事經過的貼文撤掉。」念法律系的他，反映此事並非要對司機究責到底，而是想告訴大家，坐輪椅已經很辛苦，所以坐上輪椅，也要能勇敢出門，不會覺得因此被限制住。

交通局表示，客運業者對駕駛教育訓練不足，導致駕駛認知不一致，請業者加強教育訓練，同時確定會對客運業者開罰9萬元，另已聯繫客運公司總經理向胡先生表達關心，並協調補償方案；若該輛電動代步車已在該客運公司教育訓練演練過，且未告知沒有不符，且被拒載當日，當事人卻能搭乘下一班公車，應該就需認可此款電動代步車可上該公車。

胡庭碩說，他的電動代步車下方桿子裝置可作固定車輛用。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

超商店員「咖啡完售謊言」婉拒年邁老翁 暖心原因曝光5千人讚爆

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

身障者個人照服法擬修正 小作所將整合 屏縣智協曝憂慮

