漸凍人電動代步車用餐竟遭加收2000元 北市名店初魚道歉了

北市高檔餐廳初魚遭身障者控訴，使用電動代步車入內要被加收2000元，引發軒然大波。（圖／取自初魚臉書）

一名罹患肌肉萎縮症（俗稱漸凍人）的胡姓男子，日前在社群上發文請大家推薦他台北「不會因為坐輪椅加收費用的餐廳」，原來是因為預約知名高檔餐廳「初魚」時竟被告知電動代步車佔位置，因此要多算一個人頭，貼文曝光後引發軒然大波，對此初魚道歉並承諾檢討。

胡先生在貼文寫道：「請推薦我可坐電動輪椅前往用餐，且不會因輪椅被加收2000元費用的漂亮餐廳。」他與朋友原定本月7日前往初魚用餐，沒想到服務員告訴他，因為電動車太佔位置，必須多算一個人頭，也就是2000元費用，讓他非常訝異，告知朋友後，對方表示費用可以支付，但對於這種不尊重人的做法感到不滿，但還是遵守規定付了4人份的錢，感嘆「難道視障者吃飯，導盲犬也要算一個人頭嗎」。

初魚發布聲明澄清並道歉，允諾將檢討，卻被當事人指出與事實有所出入。（圖／業者提供）

文章引起網友憤慨，認為店家根本歧視身障者。對此初魚發布聲明表示，胡先生預定的地點位於新光三越A9館，板前空間狹窄，又由於當事人電動車尺寸過大，因此訂為時就事先說明動線限制與提供多項方案協助，包括改換百貨公司提供之輪椅，或者到其他更寬敞分店用餐，並強調4人低消為板前席位既定制度，並非針對身障者而外加收，經溝通後，當事人已同意改到民生店用餐。

但胡先生對此回應，他們本來就會點超過低消，自己也有到現場查勘過，並留下資料，餐廳並未如聲明中所說提供其他分店選項，甚至在已經支付訂金的情況下，服務員在電話中多次強烈建議取消訂位，且聯絡的並非他本人，而是友人，讓他覺得非常不被尊重，但無論如何還是感謝初魚這樣大規模的餐飲集團願意正視這個情況，希望別再因個人不可抗力加收「障礙稅」。

