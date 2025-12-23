漸擺脫大罷免 賴清德總統聲望躍升5.5%、但兩極化對立更嚴重

總統賴清德 資料照片：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 台灣民意基金會今（23）日公布民調，對於總統賴清德聲望，相較上個月贊同度快速躍升 5.5%，來到 43.4%，比不贊同度僅少 5.2%。逐漸擺脫大罷免大失敗陰影。不過，非常贊同者雖增加 6.2%，來到 16.4%，但非常不贊同者也增加 0.9%，來到 27.6%。顯示台灣社會朝兩極化對立趨勢更加嚴重。

對於總統賴清德聲望，民調詢問，「賴清德總統上任已一年七個月 ，一般來說，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？ 」

結果發現：16.4% 非常贊同，27% 還算贊同，21% 不太贊同，27.6% 一點也不贊同，6.3% 沒意見，1.8% 不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同。不贊同比贊同多 5.2 個百分點。

這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴清德總統的聲望正明顯恢復中，儘管仍未脫離執政困境。

和上個月相比，「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating），上揚 5.5 個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating），下降 1.6 個百分點。這一來一往，使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多 5.2 個百分點，和上個月相比縮小 6.8 個百分點。這意味，賴總統過去一個月的施政獲民意正面回應，整體民意支持度顯著回升中，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。

當賴清德總統聲望明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常贊同他領導國家方式的人陡增 6.2 個百分點，非常不贊同的人也上升 1.9 個百分點；同時，還算贊同的人下降 0.7 個百分點，不太贊同的人下降 3.5 個百分點。整體對賴總統領導國家的方式，贊同與不贊同兩邊強硬派都有增強的跡象，而溫和派則有減弱的態勢。換言之，大罷免風暴平息 4 個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

賴清德總統聲望一最近兩個月比較（2025／12） 圖：台灣民意基金會／提供

此外，回顧過去一個多月，可發現一個簡單的事實，賴清德總統很罕見地強勢出擊，由外而內，火力全開，聚焦國內外最關注的台灣重大議題，表明其政策、態度與立場，試圖奪回已失去的「政治議程設定權」（Political Agenda Setting Power）。試舉其中犖犖大者。

11 月 26 日，大陣仗召開國家安全高層會議後記者會，針對中國 2027 「武統台灣」的侵略性軍事行動，宣布未來八年將投入 1 兆 2,500 億元新台幣，來建構「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，全力守護民主台灣。同日，美國《華盛頓郵報》刊出賴總統以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，文中特別引用美國總統川普以「實力帶來和平」（peace through strength）的理念，強調台灣強化自我防衛能力的決心。

12 月 4 日，他接受紐約時報「交易簿高峰會」（DealBook Summit）視訊專訪，回應知名主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）一連串有關中國可能侵略台灣的計畫、美國川普總統是否可能協防台灣、美台貿易與合作的相關問題，藉由重要國際媒體傳播，完整說明台灣政府的因應態度、立場和準備。

賴總統這樣的強勢出擊顯然發揮了可觀的作用，出口轉內銷，吸引國人注意力，聚焦在對賴政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量牽著鼻子走。

對內，面對立院藍白主導的多項法案，賴清德總統近期態度更趨強硬，有些法案勉強接受，如公投綁大選，按時公布施行，有些法案如在野版本的財劃法修正案，則被迫選擇與行政院站在一起，「不副署、不公布、不執行」 。他直接走上第一線，面對在野勢力。如此一來，勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持者的對立、凝聚和集結。

一言以蔽之，賴清德總統聲望顯著回溫有兩個重要背景，一個是經過四個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另一個是，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結。

的確，從長期趨勢看，賴總統上任一年七個月，過去六個月他聲望急速走下波，民怨急遽升溫，反對聲浪高漲。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連六個月，還沒能走出來。「大罷免大失敗」無疑是造成此一現象的單一最重要因素。但時間可以療傷，當時間慢慢過去，加上賴總統在過去一個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。惟，何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。

賴清德總統聲望的長期趨勢（2025／12） 圖：台灣民意基金會／提供

對於卓內閣施政表現的民意反應，民調詢問，「行政院長卓榮泰上任已一年七個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？ 」

結果發現：15.1% 非常滿意，29.2% 還算滿意，21% 不太滿意，23.3% 非常不滿意，6.9% 沒意見，4.6% 不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成四不滿意。值得注意的是，非常滿意 15.1%，非常不滿意 23.3%。

這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，卓內閣 上任一年七個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。但，從另一個角度看，卓內閣民意支持度似 有即將破繭而出的跡象。

和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚 4.6 個百分點，不滿意者減少 2.3 個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者旗鼓相當，秋色平分，雙方差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。

當卓內閣施政滿意度明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常滿意者劇增 7.1 個百分點，非常不滿意者上升 0.9 個百分點；同時，還算滿意者減少 2.5 個百分點，不太滿意者減少 3.2 個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。箇中原因為何？值得玩味。

從長期趨勢看，卓內閣上任一年七個月，曾有過一段不算短的好時光，但受大罷免風潮拖累，自今年四月開始，一連八個月「淨滿意度」出現赤字，陷入嚴重執政困境。如今，「淨滿意度」歸零，能不能迎來另一段受多數人民肯定與歡迎的時光？備受關注。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15～17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1,077 人，市話 752 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

