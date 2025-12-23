漸擺脫大罷免 賴清德總統聲望躍升5.5%、但兩極化對立更嚴重
[Newtalk新聞] 台灣民意基金會今（23）日公布民調，對於總統賴清德聲望，相較上個月贊同度快速躍升 5.5%，來到 43.4%，比不贊同度僅少 5.2%。逐漸擺脫大罷免大失敗陰影。不過，非常贊同者雖增加 6.2%，來到 16.4%，但非常不贊同者也增加 0.9%，來到 27.6%。顯示台灣社會朝兩極化對立趨勢更加嚴重。
對於總統賴清德聲望，民調詢問，「賴清德總統上任已一年七個月 ，一般來說，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？ 」
結果發現：16.4% 非常贊同，27% 還算贊同，21% 不太贊同，27.6% 一點也不贊同，6.3% 沒意見，1.8% 不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同。不贊同比贊同多 5.2 個百分點。
這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴清德總統的聲望正明顯恢復中，儘管仍未脫離執政困境。
和上個月相比，「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating），上揚 5.5 個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating），下降 1.6 個百分點。這一來一往，使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多 5.2 個百分點，和上個月相比縮小 6.8 個百分點。這意味，賴總統過去一個月的施政獲民意正面回應，整體民意支持度顯著回升中，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。
當賴清德總統聲望明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常贊同他領導國家方式的人陡增 6.2 個百分點，非常不贊同的人也上升 1.9 個百分點；同時，還算贊同的人下降 0.7 個百分點，不太贊同的人下降 3.5 個百分點。整體對賴總統領導國家的方式，贊同與不贊同兩邊強硬派都有增強的跡象，而溫和派則有減弱的態勢。換言之，大罷免風暴平息 4 個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。
此外，回顧過去一個多月，可發現一個簡單的事實，賴清德總統很罕見地強勢出擊，由外而內，火力全開，聚焦國內外最關注的台灣重大議題，表明其政策、態度與立場，試圖奪回已失去的「政治議程設定權」（Political Agenda Setting Power）。試舉其中犖犖大者。
11 月 26 日，大陣仗召開國家安全高層會議後記者會，針對中國 2027 「武統台灣」的侵略性軍事行動，宣布未來八年將投入 1 兆 2,500 億元新台幣，來建構「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，全力守護民主台灣。同日，美國《華盛頓郵報》刊出賴總統以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，文中特別引用美國總統川普以「實力帶來和平」（peace through strength）的理念，強調台灣強化自我防衛能力的決心。
12 月 4 日，他接受紐約時報「交易簿高峰會」（DealBook Summit）視訊專訪，回應知名主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）一連串有關中國可能侵略台灣的計畫、美國川普總統是否可能協防台灣、美台貿易與合作的相關問題，藉由重要國際媒體傳播，完整說明台灣政府的因應態度、立場和準備。
賴總統這樣的強勢出擊顯然發揮了可觀的作用，出口轉內銷，吸引國人注意力，聚焦在對賴政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量牽著鼻子走。
對內，面對立院藍白主導的多項法案，賴清德總統近期態度更趨強硬，有些法案勉強接受，如公投綁大選，按時公布施行，有些法案如在野版本的財劃法修正案，則被迫選擇與行政院站在一起，「不副署、不公布、不執行」 。他直接走上第一線，面對在野勢力。如此一來，勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持者的對立、凝聚和集結。
一言以蔽之，賴清德總統聲望顯著回溫有兩個重要背景，一個是經過四個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另一個是，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結。
的確，從長期趨勢看，賴總統上任一年七個月，過去六個月他聲望急速走下波，民怨急遽升溫，反對聲浪高漲。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連六個月，還沒能走出來。「大罷免大失敗」無疑是造成此一現象的單一最重要因素。但時間可以療傷，當時間慢慢過去，加上賴總統在過去一個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。惟，何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。
對於卓內閣施政表現的民意反應，民調詢問，「行政院長卓榮泰上任已一年七個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？ 」
結果發現：15.1% 非常滿意，29.2% 還算滿意，21% 不太滿意，23.3% 非常不滿意，6.9% 沒意見，4.6% 不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成四不滿意。值得注意的是，非常滿意 15.1%，非常不滿意 23.3%。
這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，卓內閣 上任一年七個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。但，從另一個角度看，卓內閣民意支持度似 有即將破繭而出的跡象。
和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚 4.6 個百分點，不滿意者減少 2.3 個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者旗鼓相當，秋色平分，雙方差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。
當卓內閣施政滿意度明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常滿意者劇增 7.1 個百分點，非常不滿意者上升 0.9 個百分點；同時，還算滿意者減少 2.5 個百分點，不太滿意者減少 3.2 個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。箇中原因為何？值得玩味。
從長期趨勢看，卓內閣上任一年七個月，曾有過一段不算短的好時光，但受大罷免風潮拖累，自今年四月開始，一連八個月「淨滿意度」出現赤字，陷入嚴重執政困境。如今，「淨滿意度」歸零，能不能迎來另一段受多數人民肯定與歡迎的時光？備受關注。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15～17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1,077 人，市話 752 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。
更多Newtalk新聞報導
民調：民進黨支持度暴增7.3％ 比藍白加起來還多1.1%
憂中國軍事威脅 民調：5成4不樂見在野檔下1.25兆國防預算
其他人也在看
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 24
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 28
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 43
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
MLB/傳道奇欲派冠軍教頭來台遊說！ 軟銀加價確定帶走徐若熙
日職福岡軟銀鷹昨（22日）宣布確定網羅味全龍王牌徐若熙加盟，如今有媒體報導，洛杉磯道奇不僅對徐若熙有興趣，甚至還打算派出總教練羅伯茲（Dave Roberts）及球隊高層來台灣搶人，但軟銀決定再加碼，最終成功搶到人。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 129
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 3
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 2 小時前 ・ 19
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 1 天前 ・ 135
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 53
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 240
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 50
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 407
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 3 小時前 ・ 206
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 381