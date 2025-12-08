《漾台中》12月號出刊！ 帶您一覽國際級地標「台中綠美圖」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】《漾台中》12月號今(8)日出刊，歲末年終的台中熱鬧非凡，市民期盼已久的國際級地標，也是台灣首座結合美術館與圖書館的「台中綠美圖」將於12月13日正式開館！這期「封面故事」單元介紹由普立茲克建築獎大師妹島和世與西澤立衛一手打造的台中綠美圖，建築由8棟方塊量體組成，獨特的量體設計，以通透式的空間連結，構築美術館與圖書館的共融場域，形塑全新的文化價值，為市民獻上盛大的藝文饗宴。

廣告 廣告

▲《漾台中》12月號今（8）日出刊！

新聞局表示，一年一度的耶誕盛會「2025台中耶誕嘉年華」即將在12月12日登場，以超人氣角色《角落小夥伴》為主題，陪伴大家在冬日裡感受滿滿的歡樂與溫馨氣息，華麗燈飾點亮綠柳川和舊火車站周邊，拍照打卡浪漫滿分。

新聞局說明，這期「名人帶路」單元專訪勇闖奧運的輕艇激流選手張筑涵，出身台中太平的張筑涵，以一支槳、一艘輕艇，在翻湧水勢間尋找初心，以無比毅力與勇氣，挑戰國際各大賽事，在突破自我的當下，也屢創紀錄，報導將揭露張筑涵在輕艇領域的奮鬥過程，並分享她的「剛剛好」台中日常。

綠色飲食引領食尚新風潮！新聞局指出，鄰近台中後火車站的「地坊餐廳」於今年首度摘下米其林「綠星」（MICHELIN Green Star），「樂遊趣」單元報導「地坊餐廳」主廚張皓福如何用最在地的食材，說一個從土地到餐桌的永續故事，以無菜單料理的形式，打造「地坊」成為綠色飲食的起點。

新聞局補充，《漾台中》於台中市各區公所、圖書館、農漁會、市府聯合服務中心、國民運動中心、親子館、台鐵台中各站、全台高鐵(不含南港)旅遊服務中心等處皆可免費索閱，也歡迎多加利用電子書瀏覽，至市府全球資訊網點選「漾台中」查詢。