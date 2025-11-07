「漾．新北」旅展登場 限量好康搶先體驗冬季魅力

台北國際旅展今（七）日開展新北館以「漾．新北」為主題吉祥物「小客」不定時現身與粉絲互動合照。（記者蘇春瑛攝）

▲台北國際旅展今（七）日開展新北館以「漾．新北」為主題吉祥物「小客」不定時現身與粉絲互動合照。（記者蘇春瑛攝）

二○二五年ＩＴＦ台北國際旅展今（七）日於南港展覽館開幕，新北觀光旅遊局以「漾．新北」為主題，吉祥物「小客」現身與粉絲合照、互動遊戲送好禮。新北館與基隆、台北、桃園三館合推疊色印章集章活動，凡於基北北桃四館消費不限金額，即可憑單據兌換空白明信片，完成各館指定任務至台北館參加搖獎儀式，抽精選好禮。

新北觀旅局副局長莊榮哲表示，今年新北館以馬戲團為設計，搶先宣傳十一月十四日將開城的「新北歡樂耶誕城」，整合食、宿、遊、購、行旅遊資源，集結各區業者推出限量優惠與特色遊程。同時推動「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合多家旅宿與景點業者推出多元優惠。

參展單位包括傑仕堡有氧酒店、原森旅行社、大島台灣旅行社、淡蘭市集、春金伴手禮、雲仙樂園、維格餅家、全村的希望、烏來酋長文化村及澎派生活商行等推出限量好康。烏來雲仙樂園纜車入園票優惠二百五十元，活動至今年底；深澳鐵道自行車消費滿一千元贈扭蛋。

新北館單筆消費滿一千元可獲得摸彩機會一次（每日限前二十名），獎項包含星級吃到飽餐券、家樂福禮券等。更多旅宿優惠詳情可至新北市觀光旅遊網查詢。