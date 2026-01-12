潑冷水？埃克森美孚嫌委內瑞拉石油「無法投資」 川普氣炸

美國總統川普11日表示，可能會阻止石油業巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）在委內瑞拉投資，起因是該公司執行長日前在白宮會議直言，委內瑞拉目前的法律與商業環境「無法投資」，引發川普不滿。

美國總統川普。（圖／美聯社）

《路透社》報導，川普（Donald Trump）在搭乘空軍一號返抵華盛頓途中，向隨行媒體作出上述表示，他指出，「我不喜歡埃克森的回應，我不喜歡他們的態度。」他指出，「我可能會傾向把埃克森擋在外面，他們太會耍小聰明了。」

廣告 廣告

這場會議上週五在白宮舉行，至少17名美國主要石油企業高層出席，川普當時呼籲這些企業投入約1000億美元（約3.1兆台幣），協助重振委內瑞拉石油產業。該會議舉行時間，距離美軍突襲行動拘捕並帶離委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）僅不到1週。

然而，埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）在會中潑了冷水。他向川普表示，若委內瑞拉希望重新吸引國際大型能源企業投資，必須先進行根本性改革，包括修正碳氫化合物法、建立長期且可信的投資保障機制。

伍茲表示，「如果我們看看目前委內瑞拉的法律與商業架構，坦白說，現在就是一個無法投資的地方。」他也提醒，埃克森過去曾在當地兩度遭遇資產被沒收，「在這樣的背景下，若要第三次重返市場，勢必需要非常重大的改變。」

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家