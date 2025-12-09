潑水、吐口水！藍營新人遭爆「從小霸凌同學」 本尊：小時候調皮搗蛋

記者柯美儀／台北報導

國民黨立委羅智強子弟兵何元楷遭爆昔對特教生、同學霸凌。（圖／取自何元楷臉書）

校園霸凌事件層出不窮，國民黨新北市議員擬參選人、立委羅智強辦公室主任何元楷昨（8）日遭昔日同學爆料，曾對特教生、同學霸凌，包括肢體推撞、潑水、吐口水等，如今回想起仍感到羞辱與憤怒。對此，何元楷表示，自己小時候是一個調皮搗蛋的小孩，可能因此造成師長、同學的困擾，「如果我的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

何元楷遭爆霸凌特教生、同學

一名自稱何元楷昔日國小同校不同班的網友在Threads發文表示，當年何元楷的班級中有一組「固定欺負特教生」的三人組，而他也曾目睹多起針對弱勢同學的霸凌。因母親擔任志工導護，他偶爾會協助照看特教同學，因此看到許多不忍場景，包括該名特教生在走廊被推撞、文具遭搶走丟擲、鞋子被灌水、說話方式被模仿取笑，甚至書包被藏在廁所工具間；另一名氣質較陰柔的同學，也經常成為語言霸凌的對象。

該網友指出，他曾出面制止並向老師反映，但從那天起，他感覺霸凌者的目光轉向自己，開始遭受辱罵、從高處丟物砸向他，甚至曾在上廁所時遭到潑水，「那種無力感，讓我第一次知道，有些人的可惡，是找老師也沒用的。」

他表示，原以為國小畢業後事件會告一段落，但國中某天放學搭公車時再度遇見何元楷，對方坐在他後方，「他對我的頭吐口水，還把口香糖黏在頭髮上」，隨後便下車。他強調，事件令他至今仍感到羞辱與憤怒。

他最後寫道，「有些規則是生命最基本的底線，一旦跨過，留下的痕跡往往超過加害者想像。」並指出，一個若選擇逃避、不願承擔的人，不配在公共角色中握有話語權。

何元楷表示，願意當面釐清道歉。（圖／取自何元楷臉書）

何元楷回應：童年調皮搗蛋 願當面釐清道歉

針對霸凌行為，何元楷回應表示，成長過程中，自己小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打，「雖然我還不知道這位同學是誰，但我懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了讓我有機會和他當面釐清之外，也希望了解事情的始末。如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

