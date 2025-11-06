潑汽油燒死女友3歲女兒 冷血女判刑20年定讞

記者楊佩琪／台北報導

▲鄧姓女子潑灑汽油害女友的3歲女兒活活被燒死，判刑20年定讞。（圖／資料畫面）

桃園市鄧姓女子因和游姓女友感情生變，2023年2月間，雙方發生爭吵後，竟以汽油縱火，燒死游女的3歲女兒。一審、二審皆依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處鄧女20年有期徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

根據起訴，鄧女於2020年間結識游姓女子，進而同居。游女和前夫所生的女兒、開早餐店的父母親也都住在一起。但因鄧女不滿游女前夫會來探視女兒，雙方因此爭吵多次，游女的母親還曾要求鄧女搬離。

廣告 廣告

案發前1個月，鄧女又和游女發生爭吵，鄧女且恐嚇游女要燒死全家，沒想到還真的買了汽油，於2023年2月7日上午，和游女爭執後，朝游女和女兒的房間潑灑汽油，也朝母女倆身上潑灑，並以打火機點燃，火勢一發不可收拾。

游女先是衝到浴室沖水自救，回頭要救女兒卻已經來不及。待警消趕抵撲滅火勢，女兒當場被燒死，游女自己頭部、身體、四肢則有90％2至3度燒傷。

一審桃園地方法院國民法官庭依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處鄧女20年有期徒刑，恐嚇危害安全罪則判拘役59天。案經上訴二審，鄧女撤回上訴，檢方則認為，鄧女在縱火後曾拉抱游女，應為阻止游女救女兒，顯示其惡行重大，應判更重之刑。家屬則主張最少應判無期徒刑。不過二審仍維持原判。三審最高法院駁回上訴，全案定讞。

更多三立新聞網報導

趙少康慘了！北檢認726大罷免投票2次亮票 依法起訴建請從重量刑

柬埔寨太子集團在台首位幹部收押 天旭國際人資女主管羈押禁見

詐騙帝國太子集團在台洗錢45億！操盤人王昱棠聲押 美制裁2台女交保

柬埔寨太子集團2台女列美國制裁名單 北檢拘提到案訊後50萬交保

