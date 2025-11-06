潑汽油燒死女友3歲女兒 桃園女判刑20年定讞

（中央社記者林長順台北6日電）桃園鄧姓女子與同居游姓女友112年間發生爭執，涉嫌在游女及其3歲女兒身上潑汽油點火，導致女童身亡；一、二審均判鄧女有期徒刑20年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鄧女與游女曾為情侶，2人同居於桃園大溪區，同住者還有游女的3歲女兒及游女父母。民國112年1月間，2人曾因女童父親到住處探視女童而有爭執；鄧女曾當面向游女恫稱，要燒死游女全家、燒死女童。

112年2月7日上午，鄧女因查看游女手機，2人發生口角，鄧女持汽油潑灑在游女與女童身上及房內，再以打火機點燃，游女當下衝入浴室滅火後返回救人，惟火勢過大，未能將女童救出。女童當場因燒灼傷及窒息身亡，游女送醫後，身上90%面積的二至三度燒燙傷。

桃園地檢署起訴鄧女後，移送桃園地方法院國民法庭審理。桃院依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處鄧女有期徒刑20年，另依恐嚇危害安全罪判處拘役59日，得易科罰金。檢方與鄧女分別提起上訴。

台灣高等法院認為，原審認定事實、適用法律並無違背經驗法則或論理法則，均無任何違誤或不當，量刑也屬妥適，駁回上訴；最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：陳仁華）1141106