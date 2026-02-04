潑漆涉恐嚇反送中 台籍港人犯案後6小時迅速離境

cnews204260204a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市士林警分局員警，今（4）日上午6時許巡邏時，發現轄內1處治安處所前，疑被人潑灑紅色油漆及散佈大量印有被害人照片的紙張，恐嚇意味濃厚。士林警分局表示，見狀立即成立專案小組展開調查，調閱監視器畫面發現，梁姓台籍港人涉案重大，而且於今天清晨2時許犯案後，隨即搭計程車前往萬華區一帶，意圖製造斷點，再換乘計程車前往桃園國際機場，約於上午8時許潛逃出境。

士林警方表示，員警追查鎖定潑漆犯嫌就是梁姓台籍港人，他自昨日晚間11許入境後，前往三重區購買了紅色油漆兩罐，隨即至士林區犯案。得逞後迅速前往機場搭乘最早班機離境，由監視器畫面，還可以看到梁嫌手中仍沾有紅色油漆。員警將持續追查有無其餘共犯，全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

士林警分局長許城銘強調，梁嫌行為有意針對反送中的港籍人士，除了強力譴責非法暴行，重申保護在台港人安全與自由的決心與態度。針對任何挑戰公權力及危害社會秩序的不法行為，勢必嚴查嚴辦，絕不寬貸。

士林警分局呼籲，台灣是民主法治社會，絕不容許任何以暴力手段，侵害他人權益的行為。警方將持續致力於保障市民及在台港人的人身安全，對於暴力恐嚇分子，絕對依法究辦。也請民眾理性表達訴求，切勿以身試法。

照片來源：台北市警方提供

