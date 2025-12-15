潑髒水? 藍營追打軍品採購 顧立雄罕見動怒、茶行業者也喊冤

政治中心／綜合報導

藍營連日追打國防軍品招標，痛批衛浴商、茶葉商、和鞋商都能得標是弊案，還扯是賴友友，被指控的公司委任律師提告，國防部長顧立雄更罕見動怒，強調20年來所有彈藥案、廠商的資格全都一樣，絕對沒有為任何公司量身訂做，被指控的茶行業者也出面喊冤。

藍營猛打國防部軍品採購爭議，一早赴北檢按鈴控告，指稱協商大石國際得標子彈採購有弊端。桃園市議員（國）凌濤：「我們認為在整個的投標決標，履約中間可能涉及相關的不法。」大石公司委任律師許雅芬：「以拼湊而且是基於惡意的扭曲，公開發表不實的言論，大石公司已經委任本律師，對凌濤等人提出刑事及民事的起訴。」

業者不滿喊告，但不只大石，日前立委王鴻薇也爆料做茶葉批發生意的鴻璋公司，拿到海軍伺服器與維護標案，甚至日前也指控經營室內裝修的福麥公司，承攬炸藥採購，藍營質疑這些廠商，是不是與綠營關係匪淺。

藍營猛打國防部軍品採購爭議，一早赴北檢按鈴控告，指稱協商大石國際得標子彈採購有弊端。（圖／民視新聞）

立委（國）王鴻薇：「在高雄的茶葉公司，資本額只有小小的十萬塊，它可以標到國防部好幾個，包含資安相關的電腦設備維護的案子。」鴻璋茶行負責人林小姐：「我是資管系畢業的，（證照呢）證照是工程師，我們有時間就考一些證照，證照就是幫我們蠻多忙的，可以符合它（標案）需要的人，我們就可以去投標，公開招標我去它金額對了，就可以做啊，大家都可以做啊。」

林姓女子強調，茶葉生意只是她的斜槓工作，資訊才是她的專業領域。她與合作夥伴積極考取各種專業證照，因此才能夠符合標案對人員資格的要求。對此國防部長顧立雄更是忍不住激動情緒。國防部長顧立雄：「我們往前溯查了20年，我們全部都採公開招標，有合法設立證明有納稅證明，有從事國際貿易業就這3項資格，20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，沒有為任何一家公司量身訂做。」

顧立雄罕見動怒，強調所有標案都是公開招標，還槓上藍營立委。（圖／民視新聞）顧立雄罕見動怒，強調所有標案都是公開招標，還槓上藍營立委。立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「我們自己可以做（炸藥）就是有量能，我們軍備局我們現在在外購，好部長沒關係啦我當然不會講軍備局，委員不能亂拿著我兩句話，少講廠商兩個字就說我在說謊，這我不能接受我沒有說你說謊，部長有人說你說謊嗎？妳啊。」國軍軍品採購爭議延燒，朝野持續角力。

原文出處：國民黨追打軍品採購有弊案 顧立雄罕見動怒、茶行業者也喊冤

