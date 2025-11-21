潔出職人開箱/一條街吃遍四國！日本人賣甩餅 忠貞市場超狂

桃園龍岡的忠貞市場素有「異國美食一條街」之稱，隱藏著濃濃滇緬泰、雲南族群文化，也埋藏許多排隊名店。市場歷史可追溯至1950年代，當年滇緬孤軍在此落腳，家鄉料理也因此在這片土地生根。如今，忠貞市場早已成為遊客、美食YouTuber、在地居民的覓食天堂。這次《職人開箱》一口氣挑戰市場4家超人氣美食，從米干、越南麵包、河粉到泰式甩餅，一次吃好吃滿。

桃園龍岡的忠貞市場美食百百款，在地飄香30年的「大鬍子米干」已是第2代經營。（圖／中天新聞）

排隊人龍第一站：大鬍子米干 「純米＋水」在地飄香30年

跟著隊伍走，就能找到在地人公認的老味道—大鬍子米干。老闆第二代接手，每天從清晨5點賣到中午12點，常常提早賣完。米干只靠「在來米＋水」製作，沒有任何添加物，米香濃、口感純。招牌組合「小碗米干加蛋花加蛋包70元」超受歡迎，不少饕客一吃就是30年。

酥脆麵包包住滿滿餡料，堪稱吃1頓抵2頓。（圖／中天新聞）

越南味爆棚：阿銘越式法國麵包 比臉大的份量太驚人

第二站來到網路超高評價的阿銘越式法國麵包。麵包外皮脆得會「喀喀作響」，內餡塞滿豬肉、蛋、小黃瓜與醃蘿蔔，一份足以「午餐吃一半、晚餐吃一半」。搭配3分糖越南咖啡，咖啡濃度驚人，喝一杯立刻提神。店裡賣的原汁原味越南河粉（Phở）也相當受歡迎。店家用大骨、蘿蔔、洋葱等天然食材，從凌晨2點熬到7點，湯頭清爽回甘，加上大塊的肉片與滑順的河粉，忍不住一口接一口。

日本老闆製作的經典甩餅天天熱銷，非常受饕客歡迎。（圖／中天新聞）

壓軸甜點：忠貞甩餅 竟是日本老闆做的!

市場人氣甜點店—忠貞甩餅，開店30年，甜鹹口味都有。更讓人意外的是，老闆竟然是日本人!店裡一天能賣100多份，最熱銷的是「奶油煉乳甩餅」，餅皮外脆內軟，配上狂淋的煉乳，罪惡度爆表。主持人佩潔幸運吃到最後幾份，邊吃邊笑，「不是我很飽，是甜點是另一個胃！」

甩餅剛吃完，隔壁的泰式奶茶攤又吸引目光。店家還賣「泰渣男綠」檸檬綠茶，主持人笑說：「我就不點名渣男是誰了。」

從問路、排隊到聊天，忠貞市場不只美食滿滿，也充滿濃濃人情味。主持人吃四攤忍不住舉白旗投降。若想感受滇緬泰雲南的在地文化、體驗異國味在台灣扎根的故事，忠貞市場絕對是最佳起點。

