潔出職人開箱/萬華一甲子米苔目老店 從欠債千萬到代代相承的味道

萬華貴陽街的「伍條通米苔目」，清晨的蒸氣與湯香總能喚醒一整排街屋。這間超過一甲子的古早味小吃攤，是許多在地人從小吃到大的存在。對初訪者來說，它只是一碗35元的佛心米苔目；但對老闆李學宏一家而言，這是代代傳承的手藝，也是背負家計、還清千萬債務的生命故事。

從市場賣冰到米苔目老店：一碗麵扛起千萬債務。（圖／中天新聞）

「以前我們只賣冰。」老闆回憶，家中原本在市場口賣冰，卻因父母欠下一千多萬債務，他被叫回家接手生意。「只有靠賣冰賺不了什麼錢。」於是他決定擴大品項，從鹹食、飯類到最受歡迎的燒肉，都慢慢加入菜單。靠著這些日復一日的餐點，他硬是扛著全家人努力十幾年，把債務一點一點還完。如今62歲的他，一做就是快50年，如今店裡已交棒給兒子、女兒與女婿，他自己只負責備攤，清晨五點開工，11點就下班的半退休生活。

每天手作30斤米苔目 晶瑩剔透的老味道

伍條通的米苔目堅持手工製作，每天超過30斤，足以供應八、九十人份。湯頭簡單清爽，搭配韭菜花、油蔥，就是最純粹的古早味。「晶瑩剔透、超順口」，不少顧客喝一口熱湯就覺得暖胃，若再加上一旁的小菜像是滷海帶、豆干、大腸頭，更是一套經典早餐組合。

伍條通的米苔目堅持手工製作，每天超過30斤，足以供應八、九十人份。湯頭簡單清爽，搭配韭菜花、油蔥，就是最純粹的古早味。（圖／中天新聞）

被米苔目耽誤？ 燒肉飯意外成主角

雖然主打米苔目，但最多人狂推的反而是—燒肉飯。一份燒肉飯放上 9 塊金黃酥香的燒肉，再配空心菜與酸菜，醬香是整碗的靈魂。有人從信義區開車來，只為了這份早晨的期待，客人笑說：「我們來試試看網路說的味道，結果真的差不多，就是好吃。」主持人佩潔吃完也直呼：「要推薦台北燒肉的話，我會選這家！」

一份燒肉飯放上 9 塊金黃酥香的燒肉，再配空心菜與酸菜，醬香是整碗的靈魂 。（圖／中天新聞）

夏天的米苔目冰、冬天的熱湯 日子就是這麼被守住的

夏天時還會賣「米苔目冰」，是許多人的童年味道。這天主持人特地來，卻因為「穿長袖、天涼30度以下不賣冰」而撲空，只能無奈笑著：「夏天再來吧。」走過一甲子的老店，冬天，給你一碗暖胃的湯；夏天，給你一碗沁涼的冰，一甲子以來從未改變。

