潔出職人開箱/ 韓國瑜也悄訪！吃了會流淚的「國旗屋米干」
桃園龍岡街頭近日湧入滿滿愛國氛圍。其中又以「國旗屋米干店」最為吸睛，數以萬計的國旗隨風飄揚，形成壯闊旗海，也成為遊客在國慶前後最熱門的拍照與朝聖地點。店家外牆、屋簷、龍岡圓環一路延伸的紅藍旗幟，是80多歲的老闆張老旺，親手、自費打造的成果。
童年戰亂烙印 「那面紅布」成為一生的信號
張老旺說，他對國旗的情感源自童年。七、八歲時遭逢國共內戰，父親被抓去當兵，全家失散。母親為避免再次走散，縫了一塊紅布，約定若槍聲響起、彼此分離，就將紅布掛在山上作為信號。「我們靠那塊紅布找到爸爸無數次。」
多年後舉家來台，他第一次看到中華民國國旗時，驚覺那正是童年生命延續的記號。他感慨說：「沒有這個國旗，就沒有家，也沒有現在的我。」 37 歲那一年向天發誓，要一直掛國旗，「掛到我不能掛為止。」
26 年米干老店 承載思鄉味也融入台灣風土
除了旗海，國旗屋的米干更是當地名物。張老旺說，雲南人過節必吃米干，就像台灣吃麻糬一樣。為了保留家鄉味，他曾專程回到故鄉學習手藝，把原味帶回台灣，也做出更適合台灣人口味的版本，Q彈的米干、半熟蛋、豬肝、酸菜等，「更台味、更順口」。也成為許多遊客一吃就愛上的在地風景。另有「豌豆粉」、「火燒大薄片」等特色小吃，也都保留雲南傳統，以手工、低油、清爽的方式呈現，讓初訪者驚喜連連。
「掛到我不能掛為止」 最樸實的浪漫與堅持
不僅出錢出力，他甚至在採訪中透露，院長韓國瑜曾默默造訪，只吃碗米干便離開。對於外界關注，張老旺總是簡單一句：「能者居之，要有心。」國旗屋不只是一間米干店，更是一個人的生命故事、一段大時代的縮影。每年雙十前後，旗海搖曳，來訪的遊客也彷彿能感受到那份最純粹的堅持與感動。
歡迎透過【潔出職人開箱】節目深入了解更多精彩內容。觀看完整節目，請點擊以下連結：
https://www.youtube.com/watch?v=BdEFpWDm4qM&list=PLiiLHhcKicMy4IBPCGhQhW5wA6_xPTOzE&index=4&t=26s
延伸閱讀
中職/不是去樂天！ 平石洋介成台鋼雄鷹客座教練
綠控新竹棒球場未驗收就開挖 楊寶楨駁：統包商才是拖工元凶
中職/陳傑憲出書！開始改用新簽名 「醫生說簽太多了」
其他人也在看
藍光催人老！不只太陽 小心睡前滑手機加速黑色素沉澱
明明沒怎麼曬太陽，臉上的斑點卻越來越明顯？現代人每天盯著手機螢幕平均超過3小時，重度使用者更高達7至11小時。當擔心紫外線傷害時，卻忽略手機、電腦螢幕，甚至室內LED燈持續釋放的藍光，而這些看似無害的藍光正在悄悄改變膚質，甚至加速老化。NOW健康 ・ 1 天前
影/彰化堆高機迴轉中...牙叉撞機車 騎士慘摔畫面曝光
彰化市11日上午發生一起驚悚的交通事故，一輛堆高機在道路上迴轉時，與一輛直行機車發生碰撞，機車騎士閃避不及，被撞上堆高機前方的牙叉撞上，當場「犁田」摔車，造成26歲趙姓男子肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷，意識清楚受傷送醫，所幸沒有生命危險。中天新聞網 ・ 22 小時前
馬太鞍溪水量續增 萬榮明利村不排除擴大撤離
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。今天上午持續降雨，水量有增大趨勢，萬榮鄉公所不排除擴大預警性撤離範圍。中央社 ・ 1 天前
網傳沈伯洋追殺陸配報告 台灣民主實驗室：根本不存在
民進黨立委沈伯洋遭對岸指控追殺大陸籍配偶，社群媒體出現大量帳號討論此議題。有網友在Threads上指稱，台灣民主實驗室（DoubleThink Lab）的研究報告載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」、「中國籍配偶列為國安高危險群體」，並質問曾擔任該實驗室理事長的沈伯洋「要裝到什麼時候」？中天新聞網 ・ 1 天前
前後外長內鬥是錯誤訊息？傳賴清德要出手調停了
今年9月國安會高層人事改組，其中原副秘書長徐斯儉一度傳出將接任駐美代表，不過最終破局，徐斯儉轉任國安會諮委。據媒體報導，賴政府國安決策體系出現角力，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍自去年520新團隊上任後，因外交人事埋下嫌隙，兩人權限角力日益檯面化，也成為推動外交工作的變數。中天新聞網 ・ 1 天前
人民幣兌美元早盤漲跌互見，CNY翻空守住7.12關口、CNH連三彈
【財訊快報／陳孟朔】在中間價創13個月新高之際，人民幣兌美元早盤走勢分化，在岸人民幣(CNY)三個交易日首度回落但仍守住7.12關口，離岸人民幣(CNH)連續三天龜步爬升，但未能守住7.12下方的升勢。市場人士指出，中間價強勢傳遞偏升訊號，但美元指數六個交易日以來首度反彈，短線壓抑人民幣上攻空間。美元回穩疊加企業結匯與購匯力量交錯，使盤中波動加劇；技術面上，7.12成為多空拉鋸的即時支撐與分水嶺，CNH則受制於7.12上方的密集拋壓區。若美元指數延續反彈，CNH恐仍以區間震盪為主。與此同時，A股延續回吐格局，量能偏弱下結構性分化加劇；創業板指數早盤續挫約0.4%連四跌。美元指數最新報價為99.531，連續五天急吐0.78%後，小彈0.09%，11月4日的100.2556為8月1日以來最高。CNY最新報價為7.1192兌1美元，連兩天反彈0.07%後，小吐0.03%，盤初高點在7.1169元。10月30日的7.0924，為去年11月4日(7.0867)以來的一年新高。CNH最新報價為7.1218，連兩天小升0.06%後，續升0.01%，盤初高點在7.1188元，9月17日觸及7.0851財訊快報 ・ 1 天前
桃園夜景勝地虎頭山環保公園 一早驚見男子吊掛電塔死亡多時
桃園市夜景勝地虎頭山環保公園，今（12）日上午8點多有民眾報案一名男子吊掛在電塔上，大有分隊救護人員趕抵，發現男子已無生命跡象、身體僵硬，他身上沒有任何證件，但旁邊停有機車，警方依車號查出男子身份，29歲的他疑似積欠龐大債務，家人也已經幫不上忙，男子獨自騎機車到事發現場，調閱周邊監視器畫面後，初步排自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風未到先驚魂 失智婦車禍自行出院府城「迷航」6小時
鳳凰颱風前夕，台南傳走失驚魂，88歲李姓老婦因為出車禍被送醫後，沒等家人來接就自己從新樓醫院出院，但因為記憶力不穩迷途超過6小時，家人擔心夜裡風雨增強報案，南警五分局和緯派出所警員謝承翰獲報後，終於在南區中華南路找到李婦。五分局指出，昨晚7點多，李婦家人到和緯派出所求助，自稱在下午2點多時，接獲南警自由時報 ・ 1 天前
凌晨驚魂！新竹物流貨櫃車三義交流道側翻 駕駛分心釀堵1小時
據國道公路警察局第2大隊指出，事故發生在凌晨3點左右，地點位於國道1號南向150.4公里處。當時巡邏員警趕抵現場，發現一輛貨櫃車整輛橫倒在輔助車道上，車頭受損嚴重，貨櫃傾斜堵住了匯入主線的車道，後方車輛被迫排隊等待，現場一度陷入混亂。警方調查發現，駕駛為50歲周姓...CTWANT ・ 1 天前
壓力太大？屏東萬丹泥火山噴發 「泥漿挾帶火焰」鄉民圍觀奇景
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導要爆了？鳳凰颱風即將接觸南部陸地，沒想到屏東縣萬丹鄉的泥火山，今（12）天上午也再度噴發；清晨五點多起，地下的泥漿隨同天然氣不停噴出，形成「泥上有火」的特殊模樣，不少鄉親到場爭睹奇景。民視 ・ 1 天前
國父誕辰紀念日 朱立倫喊「感念先賢先烈」：國民黨堅定捍衛中華民國
今(12)日是國父誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在臉書表示，國民黨人應以孫中山先生的思想為一生奉行的理念，「我們要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在...華視 ・ 1 天前
鹿港老街今年狂吸遊客1641萬人次！超車旗山老街3.4倍
台灣許多地區早期因口岸通商，留下豐富人文歷史，根據交通部觀光署統計，2025年1月至8月的「台灣老街人氣冠軍」的1641萬造訪人次遠超第2名紀錄3倍有餘，短短30公尺的老街紀錄300年的繁華榮景。中天新聞網 ・ 3 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 3 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 19 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約
道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。 道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前