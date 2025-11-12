潔出職人開箱/ 韓國瑜也悄訪！吃了會流淚的「國旗屋米干」

桃園龍岡街頭近日湧入滿滿愛國氛圍。其中又以「國旗屋米干店」最為吸睛，數以萬計的國旗隨風飄揚，形成壯闊旗海，也成為遊客在國慶前後最熱門的拍照與朝聖地點。店家外牆、屋簷、龍岡圓環一路延伸的紅藍旗幟，是80多歲的老闆張老旺，親手、自費打造的成果。

國旗屋米干店老闆說，「要一直掛國旗，掛到我不能掛為止。」（圖／中天新聞）

童年戰亂烙印 「那面紅布」成為一生的信號

張老旺說，他對國旗的情感源自童年。七、八歲時遭逢國共內戰，父親被抓去當兵，全家失散。母親為避免再次走散，縫了一塊紅布，約定若槍聲響起、彼此分離，就將紅布掛在山上作為信號。「我們靠那塊紅布找到爸爸無數次。」

廣告 廣告

多年後舉家來台，他第一次看到中華民國國旗時，驚覺那正是童年生命延續的記號。他感慨說：「沒有這個國旗，就沒有家，也沒有現在的我。」 37 歲那一年向天發誓，要一直掛國旗，「掛到我不能掛為止。」

院長韓國瑜曾默默造訪，只吃碗米干便離開。（圖／中天新聞）

26 年米干老店 承載思鄉味也融入台灣風土

除了旗海，國旗屋的米干更是當地名物。張老旺說，雲南人過節必吃米干，就像台灣吃麻糬一樣。為了保留家鄉味，他曾專程回到故鄉學習手藝，把原味帶回台灣，也做出更適合台灣人口味的版本，Q彈的米干、半熟蛋、豬肝、酸菜等，「更台味、更順口」。也成為許多遊客一吃就愛上的在地風景。另有「豌豆粉」、「火燒大薄片」等特色小吃，也都保留雲南傳統，以手工、低油、清爽的方式呈現，讓初訪者驚喜連連。

80多歲的老闆張老旺回到故鄉學習手藝，把原味帶回台灣，也做出更適合台灣人口味的版本，Q彈的米干。（圖／中天新聞）

「掛到我不能掛為止」 最樸實的浪漫與堅持

不僅出錢出力，他甚至在採訪中透露，院長韓國瑜曾默默造訪，只吃碗米干便離開。對於外界關注，張老旺總是簡單一句：「能者居之，要有心。」國旗屋不只是一間米干店，更是一個人的生命故事、一段大時代的縮影。每年雙十前後，旗海搖曳，來訪的遊客也彷彿能感受到那份最純粹的堅持與感動。

歡迎透過【潔出職人開箱】節目深入了解更多精彩內容。觀看完整節目，請點擊以下連結：

https://www.youtube.com/watch?v=BdEFpWDm4qM&list=PLiiLHhcKicMy4IBPCGhQhW5wA6_xPTOzE&index=4&t=26s

延伸閱讀

中職/不是去樂天！ 平石洋介成台鋼雄鷹客座教練

綠控新竹棒球場未驗收就開挖 楊寶楨駁：統包商才是拖工元凶

中職/陳傑憲出書！開始改用新簽名 「醫生說簽太多了」