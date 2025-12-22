潔廁錠偵腎病.漂浮檢測站 科技防護健康與用水

示意圖／shutterstock達志影像

一系列創新設計與提升衛生意識的行動，正全方位強化社會的預防性監測能力。專家提醒，水瓶即使只裝水，也需要定期深層清潔，以防細菌滋生。這股對個人健康的關注，也激發了創新設計：有設計師將日常潔廁與腎臟病篩檢結合，研發出具雙重功能的馬桶清潔錠。而在宏觀層面，一個智慧浮動觀測站則利用AI提前預測水域污染，為生態與公共水資源安全提供前瞻性保障。

不管是在辦公桌上還是隨身包裡，水瓶幾乎每天都會出現。但不少人以為瓶子裡只裝水，就不用經常清洗，其實這可能帶來健康風險。專家提醒，瓶口和瓶身內的凹槽很容易暗藏細菌，即便只裝清水，病菌仍會隨時間不斷累積。

廣告 廣告

美聯社記者 拉馬克里希南：「水瓶會從我們的手、口，或是共用時，沾染上細菌。」

對於這些日常用品的清潔，專家建議除了用溫水和肥皂刷洗之外，還可以進行更深層次的清洗，針對平時不容易觸及的角落，把潛在的細菌清除掉，才能真正確保飲水安全。

美聯社記者 拉馬克里希南：「首先是清潔假牙或牙套的錠劑，醫師其實也推薦用在水瓶上。想要每週做一次深層清潔時，只要放進一顆，浸泡一整晚即可。另一個方法是使用洗碗機，如果水瓶能耐高溫，就可以拆開後放進去清洗。」

醫師同時提醒，如果水瓶裡裝的是含糖飲料或汽水，清潔頻率就要提升到至少每天一次，因為糖分會加速細菌繁殖，所以對待水瓶，最好像對鍋碗瓢盆等餐廚用具一樣精心養護，維持日常清潔習慣，以防腸胃不適等健康問題找上門。

美國貝勒醫學院家醫科醫師 任邁克：「不管是塑膠、水壺或金屬瓶，只要是要重複使用的，我都會把它當成餐具來看。就像叉子或湯匙一樣，不可能不洗就一直重複用。」

在個人預防保健意識提升的背景下，創新設計的目光也開始延伸到更精密的健康監測領域。一位設計師因父親的腎臟疾病長期未被正確診斷，而受到啟發，創造了「Urify」，一款能及早偵測腎臟疾病的裝置，因此入選戴森設計大獎20強。

Urify發明者 徐一丹(音譯)：「我開始思考，為什麼這種情況總是不斷發生，為什麼腎臟疾病總是無法及早被診斷。這也成為我設計這個作品的靈感，希望能找出一種方法，盡早偵測出腎臟疾病。」

Urify是一種潔廁清潔錠，可安裝在馬桶邊緣，每次沖水時，會釋放含有試劑的泡沫檢測尿液中的蛋白質，當蛋白質含量超標時，泡沫就會變色，提醒使用者及早留意身體狀況，讓日常潔廁行為，也能成為早期健康篩檢的契機。

Urify發明者 徐一丹(音譯)：「腎臟受損最快且最早期的準確信號之一是蛋白尿。如果一個人連續好幾天都出現蛋白尿，可能表示腎臟已經出現問題，建議儘快就醫。」

而這項預防性的監測概念並未止步於個人與家庭，它也擴展到大範圍、公共水域的環境保護。另一項榮獲戴森設計大獎全球永續創新獎的作品WaterSense，是一座能漂浮在河川與湖泊上的自主觀測站，可自動採集水質數據，並透過人工智慧提前偵測污染情況，為水資源安全提供前瞻性保護。

WaterSense發明者 巴德尼：「這是一個漂浮平台，能測量超過25項水質理化指標。它在水面漂浮時會持續監測這些指標，並將水質資訊分享到我們的網路平台。」

WaterSense內建的AI演算法會分析即時與歷史數據，預測未來三天可能發生的污染事件，讓相關單位能在災害發生前採取行動。這項技術提供了比傳統間歇性採樣更連續、更全面的數據流，能有效支持當局的即時決策。展現科技在環境監測上的新角色，並為未來的水域管理提供可靠依據。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

更多 TVBS 報導

陸委會示警！3品牌陸製掃地機器人恐洩隱私

麥當勞內用杯「衛生紙擦一圈黑的」民眾崩潰喊噁 業者回應了

堅果保存有撇步！專家授｢2關鍵」維持香脆口感還保營養

乳癌防治月登場 粉紅光影秀點亮健康關懷

