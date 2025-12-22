潔廁錠偵腎病.漂浮檢測站 科技防護健康與用水
一系列創新設計與提升衛生意識的行動，正全方位強化社會的預防性監測能力。專家提醒，水瓶即使只裝水，也需要定期深層清潔，以防細菌滋生。這股對個人健康的關注，也激發了創新設計：有設計師將日常潔廁與腎臟病篩檢結合，研發出具雙重功能的馬桶清潔錠。而在宏觀層面，一個智慧浮動觀測站則利用AI提前預測水域污染，為生態與公共水資源安全提供前瞻性保障。
不管是在辦公桌上還是隨身包裡，水瓶幾乎每天都會出現。但不少人以為瓶子裡只裝水，就不用經常清洗，其實這可能帶來健康風險。專家提醒，瓶口和瓶身內的凹槽很容易暗藏細菌，即便只裝清水，病菌仍會隨時間不斷累積。
美聯社記者 拉馬克里希南：「水瓶會從我們的手、口，或是共用時，沾染上細菌。」
對於這些日常用品的清潔，專家建議除了用溫水和肥皂刷洗之外，還可以進行更深層次的清洗，針對平時不容易觸及的角落，把潛在的細菌清除掉，才能真正確保飲水安全。
美聯社記者 拉馬克里希南：「首先是清潔假牙或牙套的錠劑，醫師其實也推薦用在水瓶上。想要每週做一次深層清潔時，只要放進一顆，浸泡一整晚即可。另一個方法是使用洗碗機，如果水瓶能耐高溫，就可以拆開後放進去清洗。」
醫師同時提醒，如果水瓶裡裝的是含糖飲料或汽水，清潔頻率就要提升到至少每天一次，因為糖分會加速細菌繁殖，所以對待水瓶，最好像對鍋碗瓢盆等餐廚用具一樣精心養護，維持日常清潔習慣，以防腸胃不適等健康問題找上門。
美國貝勒醫學院家醫科醫師 任邁克：「不管是塑膠、水壺或金屬瓶，只要是要重複使用的，我都會把它當成餐具來看。就像叉子或湯匙一樣，不可能不洗就一直重複用。」
在個人預防保健意識提升的背景下，創新設計的目光也開始延伸到更精密的健康監測領域。一位設計師因父親的腎臟疾病長期未被正確診斷，而受到啟發，創造了「Urify」，一款能及早偵測腎臟疾病的裝置，因此入選戴森設計大獎20強。
Urify發明者 徐一丹(音譯)：「我開始思考，為什麼這種情況總是不斷發生，為什麼腎臟疾病總是無法及早被診斷。這也成為我設計這個作品的靈感，希望能找出一種方法，盡早偵測出腎臟疾病。」
Urify是一種潔廁清潔錠，可安裝在馬桶邊緣，每次沖水時，會釋放含有試劑的泡沫檢測尿液中的蛋白質，當蛋白質含量超標時，泡沫就會變色，提醒使用者及早留意身體狀況，讓日常潔廁行為，也能成為早期健康篩檢的契機。
Urify發明者 徐一丹(音譯)：「腎臟受損最快且最早期的準確信號之一是蛋白尿。如果一個人連續好幾天都出現蛋白尿，可能表示腎臟已經出現問題，建議儘快就醫。」
而這項預防性的監測概念並未止步於個人與家庭，它也擴展到大範圍、公共水域的環境保護。另一項榮獲戴森設計大獎全球永續創新獎的作品WaterSense，是一座能漂浮在河川與湖泊上的自主觀測站，可自動採集水質數據，並透過人工智慧提前偵測污染情況，為水資源安全提供前瞻性保護。
WaterSense發明者 巴德尼：「這是一個漂浮平台，能測量超過25項水質理化指標。它在水面漂浮時會持續監測這些指標，並將水質資訊分享到我們的網路平台。」
WaterSense內建的AI演算法會分析即時與歷史數據，預測未來三天可能發生的污染事件，讓相關單位能在災害發生前採取行動。這項技術提供了比傳統間歇性採樣更連續、更全面的數據流，能有效支持當局的即時決策。展現科技在環境監測上的新角色，並為未來的水域管理提供可靠依據。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
更多 TVBS 報導
陸委會示警！3品牌陸製掃地機器人恐洩隱私
麥當勞內用杯「衛生紙擦一圈黑的」民眾崩潰喊噁 業者回應了
堅果保存有撇步！專家授｢2關鍵」維持香脆口感還保營養
乳癌防治月登場 粉紅光影秀點亮健康關懷
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 15
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 102
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 9 小時前 ・ 7
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 49
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 309
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 280
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
世界盃資格賽／台灣主場面對中國！被改到菲律賓比賽 中華籃協回應
2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽，首輪台灣男籃面對日本2場都吞下敗仗，明年2月底進行第2階段賽事，預計台灣2月26日、3月1日在主場分別交手韓國、中國，然而疑似因為政治問題，第2場對戰中國的主場賽事，從原本的台灣被安排到第三地菲律賓進行，中華籃協回應「持續與FIBA進行溝通。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 5 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 155
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 145
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 45
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7