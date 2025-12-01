潔癖未必只是愛乾淨！精神科醫師提醒：過度焦慮恐是強迫症或強迫人格

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著生活環境與社會壓力增加，部分人對整潔的追求已超過一般「愛乾淨」範圍。臺北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，但心理狀態與治療方式卻大不相同。

重複檢查地板——強迫症患者的焦慮拉鋸

一名六旬家庭主婦A君長期受莫名焦慮與失眠困擾。她每天最耗時的不是煮飯或打掃，而是反覆檢查家中地板是否有掉髮。即使剛檢查過，幾分鐘後仍忍不住再查看，反覆十多次才罷休，有時甚至外出途中也會折返檢查。

外人眼中，她似乎只是「潔癖」，但家中其他地方反而因她無暇整理而雜亂不堪。楊逸鴻指出，這類無法控制的重複行為，是典型的強迫症（OCD）表現。患者常有明知不合理卻無法停止的念頭或行為。現今治療通常以抗憂鬱藥為主，必要時輔以抗焦慮或抗精神病藥，經一年穩定治療後，多數患者大腦功能可恢復平衡，並逐步停藥。

一塵不染卻焦慮——強迫人格的完美壓力

另一位六旬主婦B君同樣重視整潔，但不同於A君，她檢查地板後不會重複查看，卻對整體秩序要求極高：桌椅對齊、毛巾四角平整、冰箱食物分類排列。家中總是一塵不染，但她常因家人打亂秩序而焦慮或生氣。

楊逸鴻指出，這屬於強迫人格（Obsessive-Compulsive Personality）。患者追求完美與控制感，可能表現出囤物傾向。雖不一定需要治療，但若造成家庭衝突或生活壓力，建議透過心理治療，必要時搭配藥物，如抗焦慮或抗憂鬱藥，幫助症狀穩定。

醫師提醒：適度放手也是健康

楊逸鴻強調，潔淨與秩序本身無錯，但當過度追求成為焦慮來源，影響生活與家庭關係時，就應及早尋求專業協助。他表示，強迫相關問題並非意志薄弱，而是大腦功能暫時失衡的表現。在專業治療與家人理解支持下，多數患者都能恢復平衡，重新找回自在生活。

