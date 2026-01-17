潔白柔軟隨手拋 直視衛生紙的沉重代價

再來關心環境，珍惜身邊的便利生活，日常必備小物、衛生紙，很多時候都需要它，但你有想過、為了產出衛生紙，環境要付出多大代價嗎？

我們以一噸原生衛生紙的量來看，產出需要砍掉17棵成年大樹，進入製程之後、再耗費7.5萬公升的淨水，這個水量、可以讓一位成年人喝70年，再來，為了讓衛生紙潔白乾淨，還會加入化學物質漂，並產生致癌化學物，最後廢水排入環境，不知不覺對環境造成、越來越深的傷痕。

但衛生紙很難不用，我們可以如何改變?買的時候可以看一下標示，選擇用竹纖維製作的衛生紙，因為竹子生長速度快20倍，就不用一直砍原始森林，或也可以選用再生紙產品，還有上面標示FSC認證標章，代表廠商所選用的原料，是有管理的林地，不怕亂砍亂伐，最後當然也可以從源頭減少廢棄物，隨身攜帶手帕，再加多運用擦手巾、抹布，都能減少地球的傷害。

隨手一撕，就能挽救一場悲劇，但每一張紙巾背後，都有一片正在消失的森林。美國自然資源保護委員會成員 文亞德：「每年大約有一百萬英畝的，北方針葉林被砍伐，其中一部分就是用來製造紙巾。」

廚房紙巾是日常清潔的神隊友，卻是環境保護的豬隊友，從原料取得到加工，都有高碳排、高耗水與化學汙染。環保團體「超越塑膠」主席 恩克：「大部分紙巾都是白色的，代表它們被漂白，會使用大量氯和有毒化學物質，如果真的要用紙巾，最好選擇棕色的 代表未經漂白。」

除了棕色紙巾，更好的選擇是回收紙製品，碳排量更低，製程用水也大幅減少。真正最環保的是重複使用:不論是抹布、洗碗布，或舊襪子。在森林快速縮減、氣候變遷加劇的時代，一張紙巾遠比我們想像的更重要，減少一次性消耗，就是對地球的溫柔。

