潔西卡瓊斯拔刀相助 漫威《夜魔俠：重生》第2季正反派歸位

潔西卡瓊斯（左）終於出場，加入夜魔俠（右）一起對抗金霸王的行列。（Disney+提供）

歷經美國編劇工會、演員工會的先後罷工導致停拍，復工後又整個砍掉重來，影集《夜魔俠：重生》（Daredevl: Born Again）終於在2025年4月播完第一季9集，挾帶大量的好評與期待，火速開拍第2季，把正反派對決氣勢拉到最高，潔西卡瓊斯也正式回歸漫威、拔刀相助夜魔俠。

Netflix與漫威曾在2015年起，一共拍攝3季的影集《夜魔俠》（Daredevil），因為大受好評，先後又把其他以紐約為基地的漫威英雄，陸續引薦給觀眾，直到漫威母公司迪士尼決定自創串流平台Disney+，雙方合約也隨之結束。往後許多粉絲都不斷敲碗，希望這些曾在小螢幕出現過的角色，也能早點於漫威登場。

廣告 廣告

昔日戰友凱倫佩姬（右）也出現在第2季，與夜魔俠（左）面對他們過去的種種。（Disney+提供）

因此第一季不光有「制裁者」出現，第2季也把另外一位重要人物潔西卡瓊斯請出場，讓陷入劣勢夜魔俠增添了生力軍。在第一季結尾，「金霸王」靠著選上紐約市長，正式統合紐約的黑白兩道，成立了一支特警禁衛隊，他們以暴制暴，就是要剷除夜魔俠跟他的所有同黨。在同時，夜魔俠也被迫轉入地下，集結他的盟友，企圖從暗處中出擊，摧毀這個腐敗的帝國。

面對金霸王一統紐約黑白兩道的局面，夜魔俠只能採取地下活動。（Disney+提供）

加上曾在之前影集版出現過的反派人物，像是「靶眼」，也都出場，顯然正反雙方都不斷招兵買馬；而之前節目統籌已經談過，第2季將會是反抗惡勢力的故事，大家應該可以期待還會有更多漫威人物會在這場對抗戰中出場，直到3月25日就能在Disney+揭曉。

更多鏡週刊報導

想要蔡依林的貓咪印花鞋款 1.5萬Valentino Garavani and Vans聯名很可以

王識賢遭爆婚禮演出放鳥 公關公司澄清：早已全數退還訂金

閻奕格電梯巧遇到同台！合體Marz23 把〈戒不掉你的愛〉唱成愛情廝殺