潘奕如入「豪門」向曾馨瑩求救 洩20年交情：出借LV洋裝

潘奕如今（12╱18）與吳皓昇、李沛綾、王晴、羅子惟出席民視新8點檔《豆腐媽媽》上檔記者會，他們劇中是豪門核心，為了治裝，戲外也費盡心力，她透露為此還跟郭台銘夫人曾馨瑩求救借華服，「她是我的閨蜜，所以我有少數幾個重要場合會借用她的衣服，包括試片記者會特別跟她情商借衣服，希望更加分，畢竟我的老公（吳皓昇）在劇中是郭董級的身分」。

飾演吳皓昇20年「地下女友」的潘奕如卻在多年後才驚覺愛人始終未曾離婚，她更特別感謝曾馨瑩出借多套名媛私服與珠寶，讓角色從造型到氣場都充滿豪門真實感。

這次跟曾馨瑩借衣服，因最近在趕拍中，潘奕如就選了之前在她家看到的華服，「她也真的很夠意思，像今天她就幫我準備2件在她管理員那邊，我請快遞拿，很感謝她。目前是開鏡記者會、試片記者會借她的（衣服），其他戲裡面的我還在拿捏，因為她的都太名貴了，我其實也很擔心不小心弄髒，目前就只有幾件，未來如果劇情需要會不會借更多到時再拿捏一下」。

吳皓昇在一旁提醒：「這種不能夠借太多，因為妳永遠不知道這一套連戲會不會落海，一不小心破一個洞就完了。」潘奕如也說：「可能有一些比較重要的場次、不用連戲又不會太多的才可能會用到，就是要小心使用。」

談到與曾馨瑩的交情，潘奕如透露：「我跟郭董夫人其實是20幾年就一起跳舞的好朋友，我有一段時間除了戲劇之外也有在舞蹈圈，那個時候我們就常常一起跳演唱會、很多活動，一起跳孫燕姿的世界巡迴演唱會，那時候就結緣了，後來也一路保持聯絡到現在，我們好到無話不聊，11月初我也剛幫她主持舞蹈大賽。」她說曾想為借衣服給對方紅包或禮物，但曾馨瑩都說：「親愛的，真的不用。」真的是友誼互挺。

被問曾馨瑩出借最貴的一套衣服？潘奕如坦言：「老實說我不會特別問她，我查牌子，以開鏡記者會那件大概是10幾萬，之後有1件是LV洋裝，應該也是價值不斐，這方面她真的很低調，真的是友情力挺。」

李沛綾在金獎導演馮凱操刀下化身性格火辣、命運坎坷的正宮角色，她不僅替吳皓昇頂罪入獄，還被迫與孩子分離，談到治裝，她表示：「除贊助外，我把壓箱寶拿出來，把前夫送的東西都拿出來戴，6位數以上。」

王晴這次徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金，她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係。」為呈現富家女氣場，她更自掏腰包近10萬元治裝，「我每天一直看淘寶，我不喜歡用假貨，我有把壓箱寶拿出來」。笑說現在很努力克制自己再敗家。

而飾演萬家董事長的吳皓昇這次挑戰一個「由黑洗白」的複雜角色，他坦言表面風光，背後卻藏著層層謊言與身世祕密，更被劇中妻子李沛綾直指是「最渣董事長」。飾演兒子的羅子惟是萬家中少數的「清流」，拒絕接班家族事業，選擇在外打拼，他透露與吳皓昇有多場激烈父子衝突戲，火花十足。

