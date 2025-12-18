潘孟安不赴立院專報 張惇涵：「菩薩畏因 眾生畏果」

行政院秘書長張惇涵今赴立院備詢。（陳薏云攝）

行政院長卓榮泰決議不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會今（18日）舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等官員列席。不過總統府17日表示，潘孟安不會出席。張惇涵今受訪時表示，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。

張惇涵今赴立院備詢並表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的《財劃法》，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。

張惇涵提到，行政院依照憲法規定受邀備詢是他們的憲法責任；而總統府依照憲法增修條文規定，除了預算案跟相關法律議案外，不到立法院備詢，這也符合憲法規定。

張惇涵強調，無論是賴總統、蔡前總統、馬前總統或陳前總統時期，總統府的立場皆是如此，行政院與總統府的立場一致，「我們都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲」。

媒體追問，「副署」是義務嗎？張惇涵說，許多法律學者已針對主權見解提出討論。憲法第 37 條明文規定，總統依法公布法律須經行政院長副署。這就像他今天來立法院備詢，若要有任何發言須經主席同意，但這個「須經」不代表主席一定要同意，法律見解應該很明確。

