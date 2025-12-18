政治中心／林靜、李志銳 台北報導

在野不滿行政院不副署再修版"財劃法"，今（18號）天要求府院秘書長到立院報告備詢，但潘孟安以憲法規定不須出席為由沒到，讓藍白大嗆要彈劾總統和行政院長，行政院秘書長張惇涵引佛語"菩薩畏因，眾生畏果"回應，若當初立院理性討論法案，就不會有今天的專案報告。

在野不滿行政院不副署再修版財劃法，立法院司委會召委翁曉玲排專案報告，邀總統府、行政院立院備詢，但總統府秘書長潘孟安以對立院負責的憲政機關是政院為由，回絕出席，讓在野黨氣瘋、怒轟瀆職。

立委（國）翁曉玲：「我們要求總統府必須要派員，這基本上就是一個嚴重的失職，嚴正的譴責。」

行政院秘書長張惇涵：「菩薩畏因眾生畏果，當行政院提出覆議案的時候，立法院願意邀請請行政院院長，到立法院做報告，完成理性的討論，如果立法院的議事程序，都能夠按憲法民主程序進行，那今天也不需要，再新增這項專案報告。」

立委（國）翁曉玲vs.立委（民）吳思瑤：「（委員尊重一下召委）欸剛剛主席，從來不尊重我，我尊重妳最好的方式就是消音。」

潘孟安不赴立院專案報告! 張惇涵:菩薩畏因 眾生畏果（圖／民視新聞）張惇涵才喊話理性討論，召委翁曉玲乾脆直關麥、不讓吳思瑤發言，藍白還聯手突襲臨時提案，黃國昌、王鴻薇和羅智強三人，不只要彈劾賴總統，還要監察院彈劾行政院長卓榮泰。

民眾黨團總召黃國昌：「今天提案的內容是針對卓榮泰，台灣民眾黨黨團，我們會正式在院會，提出彈劾案，被彈劾人也就是賴清德，必須要列席說明。」

行政院長卓榮泰：「沒有人可以獨裁，我也願意面對這樣子，最重要的是如果從此，大家都可以在，中華民國憲法的體制裡面，好好來運用好好的來談。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「真的是可笑啊可笑，捨不信任投票而不由，想透過一個他想要廢止的監察院，去彈劾行政院的官員，當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅。」

潘孟安不赴立院專案報告! 張惇涵:菩薩畏因 眾生畏果（圖／民視新聞）鍾佳濱反嗆、黃國昌不敢面對重選、面臨民眾黨團滅風險。這場朝野副署大戰，未完待續。

