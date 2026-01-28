潘孟安感嘆：菊姐多次提辭職、請假遭抹黑

▲潘孟安提及陳菊多次提出辭職之意，看著那些髒水感到萬分不捨，看到這份辭呈，心中除了不捨外，更多的是對菊姐的敬意與祝福。（圖／翻攝自潘孟安攝）

[NOWnews今日新聞] 總統府今（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。對此總統府秘書長潘孟安感嘆，院長因身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水，但早在生病之初，院長第一時間就已經向總統請辭，當時總統希望她先以健康為重、安心養病，院長仍多次提出辭職之意，看著那些髒水感到萬分不捨，「看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福」。

潘孟安表示，這段期間，院長因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水。事實上，早在生病之初，菊姐第一時間就已經向總統請辭，當時總統希望他先以健康為重、安心養病，菊姐仍多次提出辭職之意。

潘孟安說，這陣子菊姐的身體雖然漸漸好轉，但他責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

潘孟安表示，菊姐是自己政治生涯中重要的前輩，也是心中最敬重的阿姐。菊姐的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，她是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安說，看著那些對她潑去無數的髒水感到萬分不捨。菊姐的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福，「希望菊姐能好好保重身體，在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行」。

