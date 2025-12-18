潘孟安未出席「政院不副署」專報 張惇涵喊合憲：菩薩畏因眾生畏果

針對行政院不副署《財劃法》修正案，行政院秘書長張惇涵前往立法院進行專題報告。陳祖傑攝



行政院長卓榮泰日前宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，立法院司法法制委員會今（12/18）天、邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人進行專題報告，不過潘孟安未出席。對此，張惇涵表示，總統府依照《憲法增修條文》規定，除了預算案跟相關法律議案外，不會到立法院備詢，這符合《憲法》規定。他也強調，如果立法院願意邀請卓榮泰進行覆議案報告、完成理性討論，卓揆就不會不副署。

立法院司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲日前新增議程，邀請總統府、行政院、法務部、司法院等機關，針對行政院不副署《財劃法》修正案進行專題報告。

廣告 廣告

張惇涵在會前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版《財劃法》，而且當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請卓榮泰進行覆議案報告、完成理性討論，卓揆就不會不副署。他說，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院議事都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。

至於潘孟安未出席，張惇涵說明，行政院依照《憲法》規定受邀備詢是憲法責任，總統府依照《憲法增修條文》規定，除了預算案跟相關法律議案外，不會到立法院備詢，同樣符合《憲法》規定。他指出，無論在前總統蔡英文、馬英九、陳水扁時期，總統府立場都是如此，行政院、總統府都在守護《憲法》，所有權力分立與監督制衡行為都應合法合憲。

另外一面，有學者認為「副署」是義務，張惇涵表示，《憲法》第37條規定，總統依法公布法律「須經」行政院長副署，就像他今天來立法院備詢，如果要發言「須經」主席同意，這個「須經」不代表主席一定要同意，所以法律見解很明確。

對於在野批評獨裁，張惇涵表示，《憲法增修條文》第3條規定很明確，如果立法院不認同行政院長做出「不副署」的決定，可以依照《立法院職權行使法》提出釋憲，或依照《憲法增修條文》提出「不信任案」，因此相互監督制衡的機制仍然存在，行政院沒有違憲問題。

更多太報報導

財劃法不副署！翁曉玲明邀專報追究責任 潘孟安不出席

批藍白濫權修法傷害民主 賴清德：為捍衛憲政秩序做「不副署」決定

回嗆賴清德！鄭麗文「在野沒辦法獨裁」：就像男人不會生小孩