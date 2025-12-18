潘孟安未赴立院專報備詢 翁曉玲痛批藐視國會、瀆職

針對總統府祕書長潘孟安未赴立院備質詢，司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲在司法及法制委員會會議之初便發言予以譴責，強調這是藐視國會，也是失職、瀆職的行為。(黃敬文攝)

針對行政院長卓榮泰揚言不副署法案，司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲增列議程，要求總統府祕書長潘孟安、行政院祕書長張惇涵等人18日至立院做專題報告並被質詢，其中潘孟安在今(18)日會議並未到場，對此翁曉玲在會議之初便發言予以譴責，強調這是藐視國會，也是失職、瀆職的行為。

針對潘孟安出席與否，總統府17日表示以函覆立院婉拒，強調依照憲法規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府祕書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

翁曉玲今日主持司法及法制委員會會議時表示，強烈的譴責潘孟安無故缺席的，民主政治的基本原則，基本上就是權力必須受到監督，行政權本來就應該要向立法權負責，更何況今天國家元首就是整個中華民國國家最高的領導人，也是行政體系的最高中樞，所以一切的施政作為，都必須是要向國會負責，並且向全體國民清楚說明，絕對不容許有任何模糊的空間。

她指出，總統的職權當然包括公布法律，這是憲法所明文賦予的義務，凡是經過立法院三讀通過的法律，總統就是必須要公布，這非行政裁量，總統如果包庇行政院長不副署法律，從而達到不公布法律的行徑，那對於有重大疑義的行為時，總統府祕書長本來就應該要列席。

翁曉玲說，昨日已經有要求總統府必須要派員，如果潘孟安不克出席，副祕書長也必須要到，這在過去總統府祕書長、副祕書長都有出席司法法制委員會進行相關的備詢，可是他們今天沒有出席，這個基本上就是一個嚴重失職和瀆職的行為，傷害國會民主、藐視國會，在這邊對於這樣的行為予以嚴正的譴責，這對於中華民國憲政民主法治有著非常嚴重的踐踏行為。

