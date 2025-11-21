潘孟安秀美食照力挺 與日駐台代表敲杯蘋果汁：台日友誼越久越甜

總統府秘書長潘孟安PO出與日本駐台代表片山和之合照，兩人敲杯來自日本的蘋果汁，象徵台日情誼越久越甜。（圖／翻攝潘孟安臉書）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中日局勢緊張，中國更祭出一連串的反制行動。台灣繼昨天總統賴清德PO出吃壽司照力挺日本外，今天（21日）總統府秘書長潘孟安也PO出與日本台灣交流協會代表片山和之合照，文中提到他們一起享用來自青森的香甜蘋果與蘋果汁，滿滿的滋味，「就像台日之間長久的情誼，自然、純真、愈久愈甜」。

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，中國不停祭出反制手段，包括呼籲中國公民勿赴日旅遊、禁止水產進口等措施，而對此，各界持續發聲挺日。

潘孟安今天下午在臉書上PO出他與片山和之的合照，並發文表示，他們一起享用來自青森的香甜蘋果與蘋果汁，滿滿的滋味，「就像台日之間長久的情誼，自然、純真、愈久愈甜」。在照片中，兩人手拿蘋果汁笑著乾杯。

潘孟安提到，他還送了片山和之來自南投埔里的陳紹，期盼台日之間的交流合作愈陳愈香。

台灣官方聲援日本動作頻頻。繼總統賴清德吃壽司外，還有外交部長林佳龍貼出大啖干貝刺身的照片，政府官員不斷以美食應援，以實際行動表達對日本的支持。



