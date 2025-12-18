潘孟安缺席立院報告 國民黨：怕再打臉賴清德一次

立法院邀請總統府秘書長潘孟安赴立法院備詢，但潘孟安並未出席。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 因應行政院拒絕附屬立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，立法院司法及法制委員會今天邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「不依法副署、不依法公布施行的相關法律責任之追究」進行專題報告，但潘孟安並未出席。 國民黨今（18日）則諷刺，潘孟安不敢來備詢，不僅是害怕面對去年的自己，也是怕再一次打臉總統賴清德。

對於潘孟安缺席。張惇涵今受訪表示，如果立法院議事都能按憲法民主程序進行，今天也不需新增這項專案報告；行政院依憲法規定、受立法院邀請來備詢，這是憲法責任，總統府也依照憲法增修條文規定，除預算案及相關法律案外，不到立法院備詢，這也符合憲法相關規定。

國民黨則批評，面對賴清德荒唐的決定不副署不執行立法院三讀的法案，潘孟安也上演昨是今非，2024年12月25日，潘孟安於立法院聲稱：「在整個憲政設計上，政院應該副署，要不然會打臉賴總統，這都會造成憲政危機。」，過去聲稱閣揆不副署是打臉總統，但 2025年12月18日立法院請潘孟安來報告，卻大搞消失。

國民黨表示，潘孟安不敢來備詢，既是怕今日捂著良心的潘孟安害怕面對昨天的潘孟安，也是怕再一次打臉賴清德，更是怕讓民眾發現原來更大的民主，就是賴清德的獨裁作主。國民黨呼籲，協尋還有良心的潘孟安，誠實告訴大家民進黨正在製造一場憲政危機。

